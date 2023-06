Trafic de drogues: à Tanger, les 4X4 et les jet-skis dans la ligne de mire de la police

Les policiers et les gendarmes de Tanger mènent, depuis quelque temps, une vaste opération de contrôle des 4X4 et des jet-skis après avoir saisi plusieurs véhicules de ce genre chez des trafiquants de drogue.. DR

Les services de police et de la gendarmerie royale de Tanger ont lancé une vaste campagne contre les 4x4 après la saisie dernièrement de plusieurs véhicules de ce genre chez la mafia de la drogue qui s’active dans le trafic international de stupéfiants.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mardi 27 juin, que des barrages routiers ont été dressés à Tanger et les régions du Nord pour renforcer le contrôle sur les voitures 4X4. Les policiers et les gendarmes vérifient les noms de leurs propriétaires à la recherche d’individus recherchés par la justice pour trafic de drogue qui utilisaient des 4X4.

Des sources indiquent que directement après le lancement de cette campagne, ces véhicules qui faisaient des drifts (dérapages) dans certaines plages locales ont disparu de la circulation. Il s’est avéré que ces drifts entraient dans le cadre des entraînements qu’effectuent les trafiquants sur le sable des plages pour apprendre à semer les policiers ou les militaires chargés de surveiller les côtes.

Le quotidien Al Akhbar souligne que des instructions ont été également données aux forces de l’ordre pour contrôler les jet-skis après la saisie de plusieurs véhicules de ce genre lors de la dernière opération effectuée par les services de police de Tanger.

Le trafic de drogue à bord des jets-skis commence à inquiéter les services de police, les gendarmes et les militaires. C’est ce qui les a poussés à renforcer les barrages routiers et à contrôler les papiers des ces véhicules transportés par les voitures et les camions.

En effet, plusieurs individus arrêtés ont avoué devant la police judiciaire avoir effectué plusieurs opérations de trafic de drogue à bord des jet-skis et d’avoir regagné les côtes marocaines sans qu’ils ne soient inquiétés. La plus célèbre opération a été évoquée par la bande qui s’attaquait aux banques de Tanger en utilisant des armes à feu quand son chef a avoué avoir effectué plusieurs opérations de trafic de drogue à bord de ces scooters de mer.