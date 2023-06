Marrakech: trois personnes, dont une femme, arrêtées pour possession et trafic de drogue

Le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech a arrêté, ce jeudi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), trois personnes, âgées entre 41 et 44 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes, a-t-on appris de source sécuritaire.

La première suspecte a été arrêtée à Marrakech, immédiatement après son arrivée en provenance d’une ville du nord du Royaume. Les perquisitions ont permis la saisie de 3.500 comprimés psychotropes de type Extasy en sa possession.

Les investigations et recherches menées dans le cadre de cette affaire ont permis d’identifier ses deux complices à Tassoultante. Ceux-ci étaient en possession d’une quantité importante de drogue, notamment de la résine de cannabis (chira) et plusieurs doses de cocaïne, 180 comprimés psychotropes de type Rivotril, ainsi qu’une balance électronique et une somme d’argent.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.