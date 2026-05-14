Le Polisario organisation terroriste: pourquoi le Sénat américain doit agir sans délai

Il y a des moments dans la politique étrangère américaine où les signaux d’alerte clignotent si fort que ne pas agir devient une forme de négligence en soi. «Nous sommes à l’un de ces moments»: l’alerte est donnée par le magazine conservateur états-unien American Thinker qui fait sien la proposition de loi S. 4063, présentée par le sénateur Ted Cruz et ses co-sponsors Tom Cotton, Rick Scott et David McCormick. Un texte qui incrimine le Polisario et tend à le classer comme organisation terroriste, sur fond de son rôle de proxy du régime iranien.

Pour l’auteur de l’analyse, Julio Rivera, Ted Cruz et ses co-sponsors ne se livrent pas à du théâtre politique mais répondent à une menace croissante pour la sécurité nationale, trop longtemps sous-estimée ou ignorée à Washington. «La coopération grandissante entre le Front Polisario et des réseaux terroristes soutenus par l’Iran, opérant à travers l’Afrique du Nord et bien au-delà», constitue un danger que le Sénat ne peut plus se permettre de négliger, lit-on.

L’urgence de cette législation s’inscrit dans un contexte géopolitique en mutation. «L’Iran ne se limite plus au Moyen-Orient», rappelle l’article. Depuis des années, le régime iranien tisse un vaste réseau de groupes proxys, de circuits financiers et de partenariats idéologiques s’étendant de l’Afrique à l’Amérique latine. «Les analystes du renseignement et les experts régionaux ont maintes fois averti que l’influence iranienne s’étend en Afrique via des réseaux militants et des organisations alignées, prêtes à déstabiliser des gouvernements, menacer des alliés et créer de nouveaux terrains d’opération pour l’activité extrémiste». Cette stratégie d’expansion asymétrique, déjà observable avec le Hezbollah ou les Houthis, trouve désormais un écho inquiétant dans le Sahara occidental.

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La proposition de loi S. 4063, officiellement intitulée «Polisario Front Terrorist Designation Act of 2026», propose une réponse mesurée mais ferme. «[Elle] imposerait des sanctions au Front Polisario s’il est établi qu’il coopère avec des organisations terroristes affiliées à l’Iran», souligne le magazine. Face aux critiques qui pourraient qualifier cette initiative d’excessive, l’histoire récente devrait pourtant servir de rappel. «Les Américains en ont fait l’amère expérience le 11 septembre. L’Europe l’a appris à ses dépens à travers des vagues d’attentats liés à des réseaux radicaux qui se sont répandus à travers les frontières. Israël le vit au quotidien», alerte American Thinker. La menace ne connaît pas de frontières stables.

Les implications d’une inaction seraient dramatiques. «Imaginez un avenir où des groupes armés soutenus par l’Iran gagnent une liberté d’action accrue à travers l’Afrique du Nord et de l’Ouest», met en garde l’article. Les conséquences seraient multiples: intensification du trafic d’armes, renforcement des réseaux de financement du terrorisme, vulnérabilité accrue des alliés américains, et exposition des voies maritimes stratégiques. «Les partenaires européens feraient face à de nouvelles vagues de chaos migratoire alimentées par les conflits régionaux, tandis que des groupes extrémistes trouveraient soudainement de nouveaux territoires pour recruter et organiser leurs activités», lit-on encore. Rien de tout cela n’est une hypothèse. C’est «exactement le type de stratégie d’expansion asymétrique que l’Iran mène depuis des décennies».

L’engagement des auteurs de cette loi n’est pas celui de simples militants. «Le sénateur Cruz consacre une partie importante de son mandat au Sénat à la sécurité nationale, à la politique étrangère, à l’application des sanctions et à la lutte contre le terrorisme», souligne l’analyse. Ses co-sponsors, tous expérimentés en matière de défense et de renseignement, agissent par conviction. «L’Amérique ne peut continuer à ignorer les menaces tandis que des régimes hostiles étendent méthodiquement leur influence», écrit Julio Rivera. Leur légitimité repose sur une expertise reconnue, loin des calculs partisans.

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Pourtant, Washington a trop souvent privilégié une approche réactive plutôt que préventive. «L’action ne vient qu’après la catastrophe. Les avertissements sont ignorés jusqu’à ce que les titres des journaux ne laissent plus le choix. À ce moment-là, le coût – financier, militaire et humain – devient exponentiellement plus lourd». La loi S. 4063 vise précisément à briser ce cycle. Elle envoie également un message clair à la communauté internationale. «Les alliés des États-Unis doivent savoir que l’Amérique identifie les menaces émergentes avant qu’elles ne deviennent ingérables». Le Maroc, partenaire stratégique stable dans une région volatile, est en légitimité d’en bénéficier, car «l’instabilité liée au Front Polisario a des répercussions bien au-delà de ses frontières, menaçant la sécurité régionale et la coopération antiterroriste».

L’inaction aurait un coût stratégique. L’Iran et ses proxys testent en permanence les faiblesses. Ils étudient les hésitations. Ils exploitent les indécisions. Chaque réponse tardive devient une invitation à pousser plus loin. La dissuasion, rappelle l’article, «ne fonctionne que lorsque les adversaires croient que l’Amérique est attentive». Le Sénat est aujourd’hui face à un choix simple. «Reléguer le projet de loi S. 4063 au rang des textes qui s’enlisent en commission, tandis que les réalités géopolitiques se dégradent en temps réel. Ou […] reconnaître que les menaces sérieuses exigent des réponses sérieuses, avant qu’elles ne deviennent des urgences en première page des journaux».

La seconde option est la seule responsable. «Les Américains sont épuisés par des guerres sans fin. Mais prévenir les conflits futurs passe souvent par l’affrontement précoce des dangers, tant que le rapport de force est encore favorable». La proposition de loi S. 4063 incarne cette logique: «la vigilance, la dissuasion et la clarté stratégique». Et ses auteurs méritent d’être salués pour «avoir planté le paysage des menaces tel qu’il est, et non tel que certains décideurs politiques aimeraient qu’il soit». Le Sénat doit agir sans délai pour faire avancer ce texte.