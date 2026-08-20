Feu de forêt à Chefchaouen: 380 personnes mobilisées face aux flammes à Tazaout

Près de 380 personnes sont mobilisées pour le deuxième jour consécutif afin de maîtriser l’incendie qui s’est déclaré dans la forêt de Tazaout, au sein du géoparc de Talassemtane, dans la province de Chefchaouen. Les équipes se relaient jour et nuit pour contenir les flammes et empêcher leur propagation à d’autres espaces forestiers de la région.

Depuis le déclenchement du feu, mercredi, une cellule de veille a été mise en place sous la supervision directe du gouverneur de la province de Chefchaouen. Une importante mobilisation humaine et logistique a été engagée pour faire face à l’incendie, qui s’est déclaré dans une zone caractérisée par une importante densité d’arbres et une végétation diversifiée.

L’incendie qui s’est déclaré dans la forêt de Tazaout, à Chefchaouen. (S.Kadry/Le360)

Le dispositif réunit les Forces armées royales, la Gendarmerie royale, les Forces auxiliaires et la Protection civile. Les autorités locales et les agents d’autorité sont également mobilisés, aux côtés des équipes de l’Agence nationale des eaux et forêts et de la Promotion nationale. Des équipes de soutien ainsi que des volontaires issus de la population locale participent aussi aux opérations.

Les équipes se relaient jour et nuit afin de contenir les flammes. Elles procèdent notamment à l’ouverture de passages, au bouclage des foyers et à la sécurisation des zones situées à proximité.

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Après près de 26 heures d’interventions continues, les opérations terrestres ont permis de réaliser des avancées importantes. Les équipes ont notamment réussi à maîtriser plusieurs parties du feu et à progresser dans les zones touchées. Leur intervention reste toutefois compliquée par le relief accidenté de la forêt et par des conditions météorologiques et maritimes défavorables.

La situation a également affecté les opérations aériennes. La force des vents et la densité de la couverture nuageuse ont empêché les appareils de la Gendarmerie royale et des Forces royales air de poursuivre leurs interventions. Les équipes au sol ont ainsi dû assurer l’essentiel des opérations pour contenir les foyers encore actifs.

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À ce stade, les principales poches de feu sont sous contrôle. Quelques foyers limités subsistent néanmoins dans des secteurs escarpés et difficiles d’accès par voie terrestre. Ces zones font l’objet d’une surveillance continue, dans l’attente d’une amélioration des conditions permettant la reprise des interventions aériennes.

L’objectif reste de venir à bout des derniers foyers et d’empêcher toute reprise ou propagation du feu vers d’autres zones forestières. Les équipes maintiennent pour cela une présence permanente sur le terrain, tout en poursuivant les opérations de sécurisation des secteurs déjà maîtrisés.