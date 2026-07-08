Incendie à Tanger: le feu maîtrisé in extremis dans la forêt de Rahrah

Les éléments de la protection civile ont éteint ce 8 juillet 2026 un incendie dans la forêt de Rahrah à Tanger. (S.Kadry/Le360)

D’importants moyens ont été mobilisés, ce mercredi 8 juillet à Tanger, pour venir à bout d’un incendie qui s’est déclaré dans la forêt de Rahrah, sur les hauteurs de Mesnana. Une épaisse fumée visible depuis plusieurs quartiers de Tanger a rapidement alerté les habitants, faisant craindre une propagation rapide dans cette zone boisée particulièrement exposée en période de fortes chaleurs.

Dès les premières alertes, les éléments de la Protection civile se sont rendus sur place, appuyés par plusieurs camions-citernes et des moyens techniques spécialisés. Face à un terrain difficile et à une végétation sèche favorisant la progression des flammes, les équipes d’intervention ont engagé une course contre la montre pour contenir le feu.

Les éléments de la protection civile ont éteint ce 8 juillet 2026 un incendie dans la forêt de Rahrah à Tanger (S.Kadry/Le360).. سعيد قدري

Selon des informations obtenues par Le360, les premières unités arrivées sur les lieux ont rapidement attaqué les principaux foyers afin de couper la progression des flammes, avant que les autres unités ne prennent le relais pour encercler le périmètre, éteindre les braises persistantes et sécuriser entièrement la zone.

Le dispositif a ensuite été renforcé avec la mobilisation des agents de l’Agence nationale des eaux et forêts, des Forces auxiliaires et des autorités locales. Cette intervention coordonnée a permis de circonscrire l’incendie et d’éviter qu’il ne gagne en ampleur. La situation a rappelé aux habitants de la zone le violent incendie qui avait frappé il y a près de six ans. La proximité de plusieurs espaces naturels majeurs, notamment la forêt de Rmilat et celle de Mediouna, l’une des plus importantes zones vertes de Tanger, a renforcé la vigilance des équipes engagées.

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Sur instruction du parquet compétent de Tanger, les services de sécurité ont ouvert une enquête afin d’élucider les circonstances de cet incendie, qui a touché une partie des arbres et de la végétation secondaire de la forêt de Rahrah.

À noter également la présence, sur le terrain, d’experts français spécialisés dans la prévention et la lutte contre les incendies. Cette participation intervient dans le cadre de la phase finale d’un exercice pratique et d’un programme de formation menés au profit des éléments de la Protection civile et de l’Agence nationale des eaux et forêts dans les villes de Rabat et Tanger.