Maroc PME: la révolution numérique et territoriale au service des TPME

À l’occasion du déploiement de son nouveau «Pacte TPME», Maroc PME opère une transformation stratégique majeure afin de s’affirmer comme le guichet unique de l’entrepreneuriat national. «Malgré des effectifs resserrés d’une centaine de collaborateurs, l’agence parvient à démultiplier son impact grâce à un virage numérique d’envergure, à une réorganisation de ses missions et à un ancrage territorial renforcé, en collaboration avec les ministères de l’Industrie et de l’Économie», indique le quotidien Les Inspirations Eco du 9 juillet.

La dématérialisation est au cœur de cette modernisation. À travers la plateforme interactive Jisr L’Mokawala, accessible depuis le portail de l’agence, le parcours de l’entrepreneur devient entièrement dématérialisé, de la découverte des programmes jusqu’au dépôt des pièces administratives. Ce dispositif garantit une réponse et une prise en charge par un conseiller dans un délai de 48 heures. Le directeur général de Maroc PME, Anouar Alaoui Ismaili, précise toutefois que cette rupture technologique, qui sera bientôt enrichie par l’intelligence artificielle, ne sacrifie en rien la relation humaine. Après la phase en ligne, des chargés de projets dédiés mènent des entretiens de cadrage approfondis afin d’identifier avec précision les besoins des dirigeants.

Ce modèle de «one-stop-shop» permet également à l’agence de centraliser et de coordonner un écosystème de partenaires institutionnels et sectoriels. «Si l’action de Maroc PME était historiquement centrée sur l’industrie, elle s’étend désormais à d’autres secteurs stratégiques, comme le tourisme à travers le programme Go Siyaha, ou encore la logistique avec l’initiative Supply Chain Pro, menée en partenariat avec l’Agence marocaine de développement de la logistique», souligne Les Inspirations Eco.

Pour répondre au défi de l’inclusivité géographique sans multiplier ses structures, Maroc PME s’implante directement au sein des 12 Centres régionaux d’investissement (CRI) du Royaume, à la suite d’une convention signée avec le ministère de l’Investissement. Ce maillage permet à l’agence d’intervenir en amont pour consolider les dossiers présentés devant les Commissions régionales unifiées d’investissement, puis en aval afin d’assurer l’assistance technique des entreprises lauréates.

Ce déploiement coïncide avec un changement de paradigme financier, aligné sur la nouvelle Charte de l’investissement. L’agence abandonne l’octroi direct des primes à l’investissement, désormais géré par les CRI, pour se concentrer exclusivement sur l’accompagnement managérial et l’assistance technique. Selon la direction, ce choix renforce la gouvernance des TPME et rassure le secteur financier. Pour faciliter l’accès au crédit, des accords ont d’ailleurs été conclus avec le Groupement professionnel des banques du Maroc et Tamwilcom, scellant ainsi la mobilisation de l’ensemble de l’écosystème en faveur de la croissance des très petites, petites et moyennes entreprises marocaines.