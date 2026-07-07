Politique

Maroc-France: 10 ministres accompagneront Sébastien Lecornu à Rabat

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu, le 6 octobre 2025.

Pour son premier voyage officiel au Maroc, prévu du 15 au 16 juillet, le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, aura un agenda des plus chargés. Les multiples rencontres entre les responsables des deux pays devraient être sanctionnées par la signature de plusieurs conventions dans divers domaines. Les détails.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 07/07/2026 à 13h49

L’arrivée de la délégation française est attendue à Rabat le mercredi 15 juillet en fin d’après-midi. Dans la foulée, une première rencontre en tête-à-tête devrait réunir Sebastien Lecornu à son homologue marocain, Aziz Akhannouch, alors que plusieurs départements devraient organiser le même jour des rencontres bilatérales séparées.

Le lendemain, jeudi 16 juillet, les deux chefs de gouvernement co-présideront au siège du ministère des Affaires étrangères à Rabat, la réunion plénière de la Haute commission mixte de coopération bilatérale avec la participation des deux délégations. «L’ordre du jour de la visite est très chargé, compte tenu du caractère exceptionnel de la qualité de la relation entre les deux pays», indique-t-on à Rabat.

Lire aussi : Maroc-France: Sébastien Lecornu attendu à Rabat le 15 juillet

La visite sera couronnée par la conclusion de plusieurs conventions dans divers domaines. Cette réunion de haut niveau sera la plus importante entre Rabat et Paris depuis l’arrivée du nouvel ambassadeur de France au Maroc, Philippe Lalliot.

Les échanges commerciaux entre le Maroc et la France illustrent un partenariat d’exception et ont réalisé un record historique de 14,8 milliards d’euros en 2024. Le Maroc absorbe plus de 40% des exportations françaises vers le continent africain, en particulier dans les domaines du transport, des équipements électroniques et de la chimie et des cosmétiques. Les importations françaises depuis le Maroc ont également progressé, de +4,4% en 2024. La France est le premier partenaire économique et financier du Maroc, tandis que le Maroc est le premier client et fournisseur africain de la France.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 07/07/2026 à 13h49
#Maroc-France#Coopération

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