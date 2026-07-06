Maroc-France: Sébastien Lecornu attendu à Rabat le 15 juillet

Le chef du gouvernement français, Sébastien Lecornu, est attendu à Rabat le 15 juillet pour sa première visite officielle au Maroc. Il coprésidera, le lendemain, avec le Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, la Haute Commission mixte maroco-française, consacrée au renforcement du partenariat bilatéral, notamment dans les domaines de l’énergie, de la défense et de la coopération économique. Cette réunion de haut niveau sera la plus importante entre Rabat et Paris depuis l’arrivée du nouvel ambassadeur de France au Maroc, Philippe Lalliot.

Par Mohamed Chakir Alaoui