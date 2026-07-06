Politique

Maroc-France: Sébastien Lecornu attendu à Rabat le 15 juillet

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu. (Photo/AFP). AFP or licensors

Le chef du gouvernement français effectuera sa première visite officielle au Maroc à l’occasion de la Haute Commission mixte maroco-française, consacrée au renforcement de la coopération entre les deux pays.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 06/07/2026 à 19h08

Le chef du gouvernement français, Sébastien Lecornu, est attendu à Rabat le 15 juillet pour sa première visite officielle au Maroc. Il coprésidera, le lendemain, avec le Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, la Haute Commission mixte maroco-française, consacrée au renforcement du partenariat bilatéral, notamment dans les domaines de l’énergie, de la défense et de la coopération économique. Cette réunion de haut niveau sera la plus importante entre Rabat et Paris depuis l’arrivée du nouvel ambassadeur de France au Maroc, Philippe Lalliot.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 06/07/2026 à 19h08
#Sébastien Lecornu#Aziz Akhannouch#Philippe Lalliot#France-Maroc#Coopération#partenariat

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