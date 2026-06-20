Maroc–IMA: Anne-Claire Legendre à Rabat pour renforcer la coopération culturelle

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu ce vendredi à Rabat avec la présidente de l’Institut du monde arabe (IMA), Anne-Claire Legendre, en visite officielle au Maroc du 19 au 24 juin.

Pour son premier déplacement au Royaume depuis sa prise de fonctions, Anne-Claire Legendre a évoqué avec son interlocuteur les perspectives de renforcement des relations culturelles qui unissent l’IMA au Maroc, pays fondateur de cette institution basée à Paris et dédiée à la promotion du dialogue entre les cultures arabe, européenne et méditerranéenne.

Au cours de son séjour, la présidente de l’IMA doit également rencontrer le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd. Les échanges porteront notamment sur l’élaboration d’une feuille de route visant à consolider la coopération culturelle entre les deux parties, avec un accent particulier sur les industries culturelles et créatives à fort potentiel, telles que la bande dessinée, l’animation, l’édition en langue arabe, les expositions littéraires et le cinéma.

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Le programme de cette visite comprend également plusieurs étapes à Casablanca et Marrakech, où Anne-Claire Legendre doit s’entretenir avec des représentants d’institutions culturelles, des artistes, des créateurs et des acteurs de l’écosystème culturel marocain.

Fondé à la suite d’un accord conclu en 1980 entre la France et plusieurs États arabes, l’Institut du monde arabe est aujourd’hui l’une des principales plateformes de diplomatie culturelle entre le monde arabe et l’Europe. Sa mission consiste à promouvoir la connaissance des cultures, des langues et des civilisations arabes à travers une programmation multidisciplinaire associant expositions, spectacles, débats, publications et actions éducatives.