Deux créatrices marocaines remportent le Prix de la mode du monde arabe, organisé par l’IMA à Paris

Lina Kouhaili et Sophia Kacimi, lauréates marocaines du Prix de mode du monde arabe, organisé par l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris.

Après délibération du jury et à l’issue de débats nourris et passionnés – eu égard au nombre et à la qualité des candidats- la cérémonie de remise des prix du premier Prix de la mode du monde arabe s’est déroulée mercredi 8 octobre à l’Institut du monde arabe de Paris (IMA).

Parmi les créateurs issus du monde arabe et de sa diaspora récompensés cette année par ce prix - le premier du genre en France - ont été distingués dans la catégorie «Talent émergent»: Ahmed Hassan (Arabie saoudite); dans la catégorie «Talent innovant»: Abdel Djalel Chib (Algérie); dans la catégorie «Talent accessoires»: Lina Kouhaili (Maroc) et Oubadah Nouktah (Syrie). Mouthana Alhaj Ali (Syrie) remporte le «prix du Jury» et enfin Sophia Kacimi (Maroc), celui de «l’entrepreneuriat créatif».

Au sujet de Lina Kouhaili, lauréate marocaine du prix talent accessoires, la designer invente des «objets-à-porter» tels que sacsobjets, bijoux de table, objets de poche… «libres d’être à 14h des accessoires de mode et à 18h des sculptures fonctionnelles», explique l’IMA en présentation du travail de la jeune femme.

Ses pièces chimères détournent le familier pour troubler le regard et réenchanter l’imaginaire. En collaboration avec des artisans, elle développe un «Made in Nomade» qui fait voyager le savoir-faire.

Sophia Kacimi, la lauréate marocaine du prix de l’entrepreneuriat créatif, est quant à elle la fondatrice de la marque Zoubida. Aventure collective, engagée et haute en couleur, ancrée au Maroc, Zoubida est l’aboutissement de quinze ans d’expérience de Sophia Kacimi dans la mode de luxe.

La créatrice signe avec cette marque un retour à ses racines pour inventer un modèle humain et durable, où chaque création est pensée localement et cocréée avec des artisans entre Fès et Rabat. «Zoubida bouscule les codes de l’industrie: pas de saison ni de collection, mais des pièces «d’art-à-porter» unisexes empreintes d’une joie de vivre contagieuse», écrit l’IMA à son sujet.