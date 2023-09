Le cabinet d’architecture Studio KO, basé à Marrakech, remporte le Grand prix du design de l’Institut du monde arabe de Paris

L’Institut du monde arabe (IMA) de Paris a fait l’annonce des lauréats de la première édition du Prix du design arabe, qui s’est tenue le 6 septembre, à l’occasion de la Paris Design Week. Et sur proposition du jury et de la gouvernance de l’institut, le «Grand Prix» du design a été remis au Studio KO de Marrakech, fondé par Karl Fournier et Olivier Marty en 2001.

Ce prix prestigieux distingue un projet remarquable dont les valeurs de transmission des savoir-faire, d’implication sociale et environnementale, d’inclusivité et de partage de bien-être entrent en résonance avec les fondamentaux du Prix du design de l’IMA.

Ces deux architectes, qui se sont rencontrés à l’école d’architecture des Beaux-Arts de Paris, créent partout dans le monde des architectures contemporaines, publiques ou résidentielles inspirées par l’intelligence des lieux. «Loin de s’enfermer dans une grammaire de styles ou tout systématisme formel, Studio KO se définit par une attitude. Une déférence à l’égard de la nature et de la cultures existantes, l’audace du grand écart esthétique, une attention à l’artisanat et aux savoir-faire locaux, une recherche permanente d’aspérités», explique l’IMA dans un communiqué.

Basé entre Paris et Marrakech, ce duo d’architectes que tout le monde s’arrache a signé de beaux projets au Maroc, où il s’est établi il y a plus de 20 ans. Sa première maison marocaine sera ainsi réalisée pour Patrick Guerrand-Hermès, de la maison Hermès, dans un style minéral aux lignes pures. En 2005, il réalise la conception du mythique Grand Café de la Poste d’Héléna Paraboschi et Pierre Pirajean, puis en 2017, la réalisation du musée Yves Saint Laurent de Marrakech, entre autres projets.