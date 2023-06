Le designer marocain Hicham Lahlou membre du jury du «Seoul Design Award» 2023

Réunies au sein du jury du «Seoul Design Award», quinze éminentes personnalités du design international ont la tâche de désigner les idées les plus créatives en termes de design durable pour la résolution de problèmes liés à la vie urbaine et discuter de la résolution de problèmes quotidiens.

Au sein du jury de la 4ème édition de ce prix international, le designer international marocain représente le Maroc, le continent africain ainsi que la région MENA, aux côtés de grands experts reconnus comme Ezio Manzini (Italie), Kazuo Tanaka (Japon), Ahmad Bukhash (Émirats arabes unis), Birgit Lohmann (Italie), Patricia Moore (États-Unis), Paolo Bergomi (Argentine), Dontae Lee (Corée du Sud) et Suzanne Cotter (Australie).

Lire aussi : Hicham Lahlou annonce la création de l'Africa Design Organisation (ADO)

Placé sous le signe du «Design pour l’harmonie avec la vie quotidienne des gens, de la société et de la nature», le «Seoul Design Award» se veut un véritable forum de développement de conceptions visant à résoudre les problèmes humains, sociaux, naturels et environnementaux de notre vie quotidienne.

Ouvert à de nombreuses disciplines, telle la conception de produits, la conception visuelle, spatiale ou encore numérique, le «Seoul Design Award» décerne chaque année un prix à des designers ou des organisations dont les projets ont contribué à une vie quotidienne durable qui vise une relation harmonieuse entre les personnes, la société et l’environnement. Les designers et les organisations du monde peuvent déposer leur candidature pour ce Prix, et ce jusqu’au 28 juin courant.

Lire aussi : Hicham Lahlou chargé du design, du commissariat et de la scénographie du Pavillon du Maroc au Salone Del Mobile 2023 à Milan

«Le Seoul Design Award est l’occasion de partager les tentatives et les défis d’un avenir meilleur dans une vie quotidienne en constante évolution. En rassemblant et en diffusant les efforts des designers qui sont armés de créativité et qui ont un impact positif, nous croyons que nous pouvons créer un meilleur avenir grâce au design», explique à ce sujet le designer Hicham Lahlou, fondateur de l’Africa Design Organization (ADO), envoyé spécial et conseiller du président de la World Design Organization.

Cette année, le «Seoul Design Award» se tiendra au cours du mois d’octobre, au Dongdaemun Design Plaza (DDP), en même temps que la cérémonie d’ouverture du Seoul Design 2023, le plus grand festival de design de la capitale sud-coréenne. Le DDP est la plus grande architecture tridimensionnelle de forme libre au monde, conçue par l’architecte britannique d’origine irakienne Zaha Hadid.