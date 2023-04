Hicham Lahlou chargé du design, du commissariat et de la scénographie du Pavillon du Maroc au Salone Del Mobile 2023 à Milan

Le pavillon du Maroc au Salone del Mobile 2023 à Milan, dont le design, la scénographie et le commissariat ont été confiés au designer Hicham Lahlou.

Le plus grand évènement de design au monde qui se déroule à Milan accueille, à l’occasion de sa 61ème édition, un pavillon marocain.

Véritable écrin d’un savoir-faire ancestral, ce pavillon du Maroc, qui a pour mission de faire rayonner la créativité des artisans et designers marocains, accueille en son espace de 200 m2, dix-sept entreprises marocaines d’artisanat et de design.

Sont ainsi exposés pour la première fois à Milan, le mobilier, les éléments de décoration ou encore les luminaires, entre autres sublimes créations, de Aït Manos, Amine Asselman, Dinimex, Hicham El Madi -Mad in Bled, Atelier Landon, Jamil Bennani, Noun Design, Soufiane Zarib, Tribalist, Soumiya Jalal, Atelier Zelij, Lalla de Moulati, Miraj Home, Studio Lib, Callitris, Réda Bouamrani ou encore Jonathan Amar.

Porté par la Maison de l’Artisan, sous la tutelle du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, le projet du pavillon du Maroc a été confié au designer international Hicham Lahlou, en charge de son design, de son commissariat et sa scénographie.

Épuré, alliant un style à la fois classique et moderne, le design du pavillon du Maroc se distingue par les arches qui encadrent sa façade extérieure, et par son patio intérieur.

Une belle consécration pour Hicham Lahlou, classé par le magazine de design Interni, en 2011, parmi les quinze designers émergents dans le monde, puis nommé en 2018, dans le cadre du Salone Satellite en 2018, commissaire en charge de l’Afrique, au côté des Frères Campana du Brésil, qui se sont vu confier quant à eux le commissariat de l’Amérique latine, dans le cadre de cette exposition qui présentait dix-huit designers de chaque continent.