Un vent de renouveau souffle dans les rangs du ministère de l’Equipement

Vers un changement de l’organigramme du ministère de l’Equipement et de l’eau. Dans son édition du 11 juin, le quotidien Assabah révèle que Nizar Baraka, à la tête de ce département, s’apprête à insuffler une nouvelle dynamique au sein du ministère, en opérant plusieurs changements. Ce renouveau concerne notamment «les grands responsables du ministère, à l’échelle centrale, régionale et provinciale».

D’après des sources proches du dossier, Nizar Baraka a dressé une liste noire de directeurs régionaux ayant échoué dans la finalisation et la mise en œuvre de projets royaux. «Des responsables soupçonnés de fraude, de corruption ou de délit d’initiés avec des entreprises connues figurent également dans cette liste noire, dont les membres seraient écartés des postes de responsabilité d’ici fin juin, au plus tard début juillet».

Cette décision intervient alors que le ministre de tutelle ambitionne de mettre fin à toutes les pratiques privilégiant des entreprises au détriment d’autres. Les pratiques anticoncurrentielles sont ainsi dans le collimateur de Nizar Baraka.

Selon le quotidien, ce vent de changement intervient surtout après plusieurs doléances d’entreprises écartées des appels d’offres émanant du ministère et les établissements sous sa tutelle, ainsi que les questions de parlementaires ayant relevé certains dysfonctionnements.

Avant de procéder à cette opération de renouveau, le ministre de l’Equipement et de l’eau a adressé plusieurs directives à l’attention des directeurs régionaux et provinciaux, en vue de faire respecter la transparence et les pratiques concurrentielles dans l’examen des appels d’offres, notamment pour les grands et moyens marchés que le ministère s’apprête à lancer.

Cette information suscite de l’espoir auprès de plusieurs entrepreneurs et entreprises spécialisées dans le bâtiment et les travaux publics (BTP), aspirant ainsi à voir Nizar Baraka mettre fin aux pratiques qui perdurent depuis plusieurs années au sein du département qu’il dirige.