Nizar Baraka déclare la guerre aux puits anarchiques

Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, lors d’un point de presse tenu à Rabat, le jeudi 21 décembre 2023.

Le ministère de l’Équipement et de l’eau a indiqué avoir transmis, en coordination avec la police judiciaire durant la période d’avril et mai, 45 procès-verbaux au parquet compétent relatifs au forage de points d’eau sans autorisation. La présentation de ce bilan a été faite durant la réunion du conseil d’administration de l’Agence du bassin hydraulique Guir-Ziz-Rhéris, qui a eu lieu dernièrement dans la province d’Errachidia, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 26 avril.

La police de l’eau a intensifié ses campagnes de contrôle à travers des tournées régulières qui lui ont permis de contrôler 110 points d’eau, dont 45 non autorisés, de saisir 13 outils de forage et de fermer 15 puits et points d’eau, rapporte le directeur de l’Agence. Cette opération entre dans le cadre de l’intensification des patrouilles de surveillance du domaine public hydraulique conformément aux dispositions de la loi sur l’eau.

L’objectif de cette opération est de préserver les nappes phréatiques mises à mal par des années successives de sécheresse dans les bassins de Guir-Ziz-Rhéris et de Maieder. Ces mesures ont été prises conformément au programme élaboré par les agences des bassins hydrauliques, à la suite de plaintes et de correspondances adressées par les autorités locales.

Le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, avait auparavant indiqué que «90 % des puits répertoriés au Maroc ne sont pas autorisés et que son département veillera à faciliter les procédures d’obtention d’autorisation de forage de puits. Les citoyens pourront faire leur demande à distance via une plateforme électronique avec la publication d’un décret d’application qui garantit le respect des normes de sécurité».

Ce décret intervient, relaie Al Ahdath Al Maghribia, dans le cadre d’efforts constants pour mettre fin au forage anarchique. Le décret approuvé par le gouvernement lors d’une réunion tenue en décembre 2023 vise à définir les conditions et la procédure d’octroi des autorisations aux puisatiers, les modalités d’exercice de ce métier, le contenu de l’autorisation de démarrage des travaux de forage ainsi que les éléments qui doivent figurer dans les rapports sanctionnant ces travaux.