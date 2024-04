Sécheresse: risque de disparition des cultures d’agrumes dans le Souss

La situation de l’agrumiculture dans la région de Souss devient très préoccupante. Les membres de la Chambre d’agriculture de la région de Souss-Massa s’en disent préoccupés, les années successives de sécheresse ayant engendré une baisse spectaculaire du niveau des retenues des barrages, ce qui a eu pour conséquence de réduire des quotas de l’approvisionnement des fermes en eau d’irrigation, indique Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 18 avril 2024.

Cette situation, explique le quotidien, a davantage empiré avec l’interdiction récente du forage des puits, une situation qui peut encore s’aggraver.

Pour le moment, les agriculteurs ont dû se résoudre à une solution douloureuse: arracher les arbres. Dans la région de Taroudant, ce sont pas moins de 1.500 hectares d’arbres, morts, qui ont été déracinés, ce que le quotidien qualifie de «carnage», causé par la sécheresse dans le bassin d’irrigation de cette zone, autrefois citée en exemple de l’investissement agricole.

D’après Al Ahdath Al Maghribia, les causes qui ont conduit les agriculteurs à cette situation peuvent se résumer en un seul mot: l’eau.

Le niveau de la nappe phréatique a drastiquement baissé et les forages ne sont plus autorisés au-delà d’une certaine profondeur.

En même temps, le complexe hydraulique relevant du barrage d’Aoulouz ne contient plus assez d’eau pour les besoins d’irrigation.

Évidemment, cette situation a eu pour conséquence directe le déracinement des arbres, mais aussi des effets socio-économiques désastreux: des milliers de journées de travail ont été perdues.

Des emplois temporaires et permanents ont ainsi dû être supprimés. Une dizaine d’unités de conditionnement se retrouvent mises à l’arrêt, le volume des agrumes traités et destinés à l’export ayant été réduit de 500.000 tonnes.

Les exportations ont été réduites à seulement 1,7 millions de tonnes l’année dernière, alors que pendant la saison 2021/2022, plus de 2,6 millions de tonnes d’agrumes de différente nature ont été expédiées à l’étranger.

Un grand nombre d’agriculteurs se retrouve donc dans une situation d’insolvabilité, incapable d’honorer les échéances des crédits qu’ils ont contracté auprès des établissements bancaires. La plupart d’entre eux sont aujourd’hui en contentieux avec leur banque.

Pour ne rien arranger, les agriculteurs, dans leur plaidoyer, décrivent plusieurs problématiques, et évoquent le coûts de la TVA sur les engrais et les produits phytosanitaires, l’augmentation du coût de la production des agrumes, la maigre marge bénéficiaire qu’ils en tirent, et la forte concurrence sur les marchés internationaux, et tout particulièrement sur le marché européen.

Ces coûts supplémentaires, que ce soit en termes d’intrants, de conditionnement, de logistique et du transport impactent négativement le secteur et contribuent à réduire les marges bénéficiaires des agriculteurs, producteurs et exportateurs.