Gestion de l’eau: le sanitaire y passe aussi

Face à une ressource hydrique qui se raréfie, un changement de paradigmes et d’attitudes s’impose. Ainsi, face à cette situation alarmante, tous les secteurs sont appelés à adopter les mesures et les initiatives nécessaires pour une meilleure valorisation de cette source vitale.

Pour le secteur du bâtiment, il s’agit de rationaliser la consommation d’eau à travers la limitation du gaspillage de l’eau potable et la promotion des mesures d’efficacité hydrique, souligne le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi au jeudi 11 avril.

«La réduction de la consommation d’eau dépend principalement de la qualité et du fonctionnement des dispositifs sanitaires et des habitudes des occupants. D’ailleurs, les fuites d’eau ne sont pas rares dans un logement et un simple robinet qui goutte peut représenter près de 3 m³ par mois de déperdition, soit 35 m³/an, selon les données de la direction des affaires techniques et des relations avec les professionnels relevant du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville», lit-on.

Ce chiffre peut atteindre plus de 100 m² pour des fuites plus importantes, telles que la chasse d’eau ou le robinet d’entrée d’eau du logement. Le volet plomberie et installation sanitaire est donc à réglementer afin d’établir les exigences relatives à la sécurité, la santé, la rationalisation de la consommation d’eau et la protection des bâtiments.

Pour y parvenir, la tutelle s’apprête à commanditer une étude devant déboucher sur l’élaboration d’un règlement relatif à la plomberie sanitaire dans les bâtiments résidentiels. Un projet de règlement qui a pour vocation de régir la conception, la mise en place, la modification et la rénovation ou la réparation de la plomberie dans les bâtiments à usage d’habitation. Le volet réglementaire n’est pas en reste. En effet, il est prévu de développer un cadre légal des descriptions et caractéristiques des produits sanitaires, et ce, en vue de préserver l’eau potable, de maîtriser la consommation d’eau et de promouvoir les mesures d’efficacité hydrique et de réutilisation des eaux pluviales et des eaux usées.