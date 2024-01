Béni Mellal : une batterie de mesures drastiques pour la rationalisation de l’utilisation des ressources en eau

Intervenant lors de cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre des efforts et de la mobilisation de l’ensemble des acteurs pour faire face à la pénurie d’eau, Khatib El Hebil, wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, a averti sur une situation préoccupante en raison de la raréfaction des précipitations et des années successives de sécheresse, ayant causé un taux de remplissage à des niveaux très bas dans les barrages de la région.

Il a évoqué le contenu de la circulaire du ministre de l’Intérieur, adressée aux walis et gouverneurs en date du 26 décembre 2023, comprenant, notamment, une kyrielle de mesures pour faire face à la pénurie d’eau dont, entre autres, la tenue de réunions au début de chaque mois avec les opérateurs de distribution d’eau afin d’élaborer une cartographie de consommation d’eau par quartier.

Il s’agit également, poursuit le wali, de la prise de mesures pour lutter contre le gaspillage des ressources en eau à travers l’entretien continu des réseaux de production et de distribution d’eau potable, ainsi que l’interdiction d’exploiter l’eau pour l’arrosage des espaces verts et des jardins publics, le nettoyage des voies et des espaces publics, le remplissage des piscines plus d’une fois par an et l’irrigation des cultures aquavores.

Cette réunion, à laquelle ont participé le vice-président du conseil régional, le président du conseil provincial de Béni Mellal, des agents d’autorité, des présidents des collectivités territoriales, des chefs de services déconcentrés et un certain nombre de responsables, a été marquée par la présentation d’exposés sur les mesures à prendre pour faire face à cet épisode de pénurie d’eau au niveau de la province de Béni Mellal.

À l’issue de cette rencontre, Khatib El Hebil a appelé l’ensemble des départements concernés à accélérer le rythme de réalisation des projets prévus dans le cadre du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027, et à concrétiser les projets visant à renforcer l’approvisionnement en eau potable dans le monde rural.