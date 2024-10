Neuf tweets sur le Maroc en 24 heures: les publications d’Emmanuel Macron expriment le caractère exceptionnel de sa visite

Une Première pour un chef d’État! En l’espace de 24 heures à peine, le président de la République française a consacré pas moins de neuf posts sur le réseau X à son séjour au Maroc. C’est dire l’importance de la visite d’État effectuée au Maroc entre le 28 et le 30 octobre aux yeux du président de la République française. À travers chaque publication, commentée par le chef d’État, se dessinent les contours des enjeux stratégiques de cette visite, ses temps forts et les sujets sur lesquels il souhaite mettre l’accent.

L’inscription de l’histoire franco-marocaine dans le temps en deux tweets

Première publication, le 28 octobre, date de l’arrivée d’Emmanuel Macron à Rabat.

Ce jour à Rabat, nous ouvrons un nouveau chapitre de la longue histoire entre le Maroc et la France pour la prochaine génération. pic.twitter.com/1HrtawqZqu — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 28, 2024

«Ce jour à Rabat, nous ouvrons un nouveau chapitre de la longue histoire entre le Maroc et la France pour la prochaine génération», écrit Emmanuel Macron en commentaire d’une photo immortalisant une poignée de main entre le roi Mohammed VI et le président français, alors que ceux-ci viennent de signer vingt-deux accords bilatéraux, au premier jour de cette visite.

هذا اليوم في الرباط، نفتح فصلاً جديداً في التاريخ الطويل بين المغرب وفرنسا من أجل الجيل القادم. pic.twitter.com/u2zAeY33QB — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 28, 2024

Un post vu plus d’un million de fois sur X, reposté dans la foulée une deuxième fois, en langue arabe.

Si le premier post d’Emmanuel Macron est dédié à l’avenir de la relation entre le Maroc et la France à la lumière des échanges économiques à venir, son deuxième tweet, posté le lendemain de son arrivée, le 29 octobre, illustre cette fois-ci l’importance qu’il accorde au rôle joué par les soldats marocains lors de la Deuxième Guerre mondiale.

À tous ces hommes venus du Maroc et qui ont payé le prix du sang pour nous libérer, je veux exprimer notre respect et notre gratitude. pic.twitter.com/hJdLLDcC21 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 29, 2024

Emmanuel Macron choisit de publier un premier extrait de son discours prononcé devant le Parlement marocain. «À tous ces hommes venus du Maroc et qui ont payé le prix du sang pour nous libérer, je veux exprimer notre respect et notre gratitude», écrit-il en résumé de cette séquence, très applaudie, dans laquelle Emmanuel Macron revisite les quatre-vingts dernières années de relations franco-marocaines.

إلى كل هؤلاء الرجال الذين جاءوا من المغرب ودفعوا ثمن دمائهم لتحريرنا، أود أن أعرب عن احترامنا وامتناننا لهم. pic.twitter.com/PDEwGonpbU — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 30, 2024

Le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine

«Une certitude: nos liens avec le Maroc vont se renforcer sans cesse», assure ensuite Emmanuel Macron dans une troisième publication, commentant une seconde séquence, extraite de son discours devant le parlement, le 29 octobre.

Une certitude : nos liens avec le Maroc vont se renforcer sans cesse. pic.twitter.com/3aQRE31DRe — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 29, 2024

«À l’heure où nous avons, avec Sa Majesté le roi Mohammed VI, décidé d’écrire un nouveau livre ensemble, je veux partager avec vous ma certitude que ces liens vont aller, se renforçant sans cesse. À cet égard, je remercie Sa Majesté le Roi pour les paroles fortes qu’il a prononcées ici même le 11 octobre dernier à l’égard de la France», déclare Emmanuel Macron.

يقينًا، ستتعزز روابطنا مع المغرب باستمرار. pic.twitter.com/e21oTLzVMy — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 30, 2024

Dans ce passage, le chef d’État fait référence au discours adressé par le Souverain au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 4ème année législative de la 11ème Législature. Le roi Mohammed VI avait alors exprimé, en son nom et au nom des Marocains, ses «plus vifs remerciements et (Sa) profonde gratitude à la France et à Son Excellence le président Emmanuel Macron pour ce soutien franc à la marocanité du Sahara».

Cette reconnaissance de la marocanité du Sahara par la France, Emmanuel Macron la réaffirme avec force dans une quatrième publication, le 29 octobre, en commentaire de laquelle il affirme: «Je considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine».

Je considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. pic.twitter.com/wZ6EJplldL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 29, 2024

Toujours devant le Parlement marocain, le président français déclare ainsi dans un extrait choisi: «Tout au long des décennies passées, le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés. Et jamais la France n’a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face. Et je pense bien sûr en premier lieu au Sahara occidental, à propos duquel j’ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m’adressant à Sa Majesté le roi Mohammed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l’avenir de ce territoire s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine (…)».

Le soutien de la France au Maroc sur la question du Sahara devant les instances internationales

Dans la même séquence, le président français proclame le soutien que la France apportera au Maroc devant les instances internationales sur la question du Sahara, affirmant que «l’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue et le plan d’autonomie de 2007 constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies».

أعتبر أن الحاضر والمستقبل للصحراء الغربية يجب أن يكونا في إطار السيادة المغربية. pic.twitter.com/WHZzzmyeEh — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 30, 2024

Et de conclure cette prise de parole avec un message adressé aux voisins du Maroc, et en particulier à l’Algérie, qui si elle n’est pas citée est directement visée: «Et je le dis ici, cette position n’est hostile à personne. Elle permet d’ouvrir une nouvelle page entre nous, comme avec tous ceux qui veulent agir dans un cadre de coopération régionale, en Méditerranée, avec les pays voisins du Maroc et avec l’Union européenne».

Toujours en date du 29 octobre, Emmanuel Macron publie dans la foulée ces mêmes séquences traduites en langue arabe, avant de conclure, le 30 octobre, par un dernier tweet, le neuvième:

Un moment d’Histoire.

Très fier de notre amitié. pic.twitter.com/2TZmF1Lsq4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 30, 2024

Une photo représentant côte à côte les drapeaux marocain et français. «Un moment d’Histoire. Très fier de notre amitié», écrit Emmanuel Macron, au terme de cette visite d’État au Maroc.