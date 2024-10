Maroc-France: un partenariat exceptionnel et solide

Le roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron, mardi 29 octobre 2024 au Palais Royal de Rabat. (AFP).. AFP or licensors

Tout a été exceptionnel à Rabat, en cette journée du lundi 28 octobre 2024, au premier jour d’une visite d’État du président français au Maroc.

«Ce fut un accueil officiel et populaire digne du grand ami du Maroc et de la profondeur des relations historiques entre les deux pays», signale une chronique d’Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 31 octobre.

«La France connaît bien le Maroc et nous, à notre tour, nous la connaissons tout aussi bien, poursuit le chroniqueur. Il n’est donc pas surprenant que les relations entre les deux pays aient connu cette forte dynamique et ce partenariat exceptionnel et solide», a écrit le chroniqueur.

«Ce tournant majeur, a-t-il souligné, ne peut être lu ou compris en dehors de la dualité clarté/ambition. Cette dualité qui constitue l’un des piliers de la diplomatie marocaine. Ce changement ne peut, non plus, être compris sans appeler en référence le contenu du discours royal historique du 20 août 2022, année au cours de laquelle le Souverain avait annoncé que «le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international, et l’aune qui mesure la sincérité des amitiés et l’efficacité des partenariats que le Royaume établit»».

Aujourd’hui, explique le chroniqueur, «alors que la France a tranché et gagné dans un conflit régional dont les véritables parties sont connues, elle a fait un pas de géant, et gagné par la même occasion une place dans le cœur des Marocains qui considèrent la question du Sahara comme une question sacrée, inhérente à l’existence même de la Nation marocaine, et pas seulement un conflit frontalier avec un pays voisin».

Selon le chroniqueur d’Al Ahdath Al Maghribia, «il est certain que la nouvelle position française ne peut en aucun cas être séparée de la dynamique positive que connaît le dossier, et qui va dans le sens des intérêts du Maroc. Ce sont les conclusions que l’on peut tirer aussi bien de l’accueil chaleureux qui a été réservé au président français, que de la déclaration commune signée par les deux Chefs d’État, ou encore de la vingtaine d’accords de coopération signés devant eux, ainsi que du discours d’Emmanuel Macron devant les deux Chambres du Parlement».

Pour Al Ahdath Al Maghribia, «la déclaration commune établit les principes des relations bilatérales entre les deux pays, une relation entre deux États également souverains, et définit les trois objectifs majeurs pour ce partenariat étroit et fondamental».

Ce texte mentionne les secteurs stratégiques qui bénéficieront d’une coopération entre les deux pays, tout en consacrant une place importante au continent africain, a signalé le chroniqueur.

«De même, la signature de 22 accords entre les deux pays constitue, en soi, un fort début dans la mise en œuvre du contenu de la Déclaration de partenariat, compte tenu des secteurs et des domaines importants concernés pour ces accords. Il s’agit de domaines liés à des enjeux majeurs de notre pays, notamment ceux liés aux infrastructures, l’industrie de l’hydrogène vert, l’eau, l’enseignement, les énergies renouvelables», a-t-il expliqué.

Dans son discours devant le Parlement, le président français a mis en avant l’histoire ancienne des relations entre les deux pays, tout en réitérant la nouvelle position de la France sur la question du Sahara et a tenu à rappeler la longue histoire des relations franco-marocaines, avec tous les bouleversements et transformations majeures qu’elles ont connues, faisant référence à certaines personnalités politiques et intellectuelles historiques.

Le discours du président français devant les élus est «exceptionnel à tous les égards», a conclu le chroniqueur d’Al Ahdath Al Maghribia.