Visite du président Macron au Maroc: OCP Nutricrops et l’UM6P tissent un partenariat avec Intercéréales-France et Arvalis

En marge de la visite du président Macron au Maroc, OCP Nutricrops, l’université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), Intercéréales-France et Arvalis ont signé un mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération dans le domaine de la recherche agronomique et du développement agricole, d’après un communiqué. L’objectif principal de cet accord est d’étudier et de développer des projets de recherche conjoints axés sur la santé et la fertilité des sols, l’agriculture de précision, la gestion de l’eau et l’adaptation aux changements climatiques.

Les projets envisagés dans le cadre de cet accord incluent l’échange d’expertise et de connaissances scientifiques sur les pratiques agricoles durables, ainsi que le développement de solutions adaptées aux sols et aux conditions agroécologiques locales.

Les parties s’engagent également à organiser des événements, des rencontres et des formations pour promouvoir une agriculture productive et bas carbone.

Lire aussi : Visite d’État du président Macron: ce que prévoit l’accord signé entre le groupe OCP, l’AFD et Bpifrance

Intercéréales-France est l’interprofession représentative en France des céréales et des produits céréaliers.

Arvalis est, en France, le plus grand organisme de recherche appliquée agricole et le premier référent technique pour les grandes cultures. Sa mission est d’assembler des connaissances et d’apporter des innovations utiles aux producteurs de céréales à paille (blé tendre, blé dur, orges, triticale, seigle, avoine, riz...), maïs (grain, semences, doux), sorgho, pommes de terre, fourrages, lin fibre, tabac et aux filières économiques associées.