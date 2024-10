Transition énergétique: Engie et OCP concluent un partenariat hautement stratégique

Engie et OCP ont signé un partenariat stratégique d'une grande importance le 29 octobre 2024. (Le360)

«Ce Joint Development Agreement (JDA) représente une étape majeure pour lancer plusieurs projets ambitieux d’énergie renouvelable, de stockage d’énergie, d’hydrogène et d’ammoniac verts, d’infrastructures électriques et de dessalement durable, mais aussi pour déployer un agenda de Recherche & Innovation (R&I) autour de ces thématiques», ont indiqué les deux partenaires dans un communiqué conjoint.

Le JDA vise en premier lieu à co-développer et gérer quatre projets industriels d’envergure, notent-ils. Le premier est le développement d’une capacité de production d’électricité issue de sources renouvelables, en association avec des solutions de stockage pour assurer la flexibilité du réseau énergétique du groupe OCP.

Le deuxième est la création d’infrastructures électriques intra-sites reliées à ces nouvelles sources d’énergie renouvelable. Le troisième projet sur lequel porte ce partenariat est le développement d’une capacité de production d’ammoniac vert. Les deux partenaires étudieront en parallèle, dans le cadre de ce projet, la faisabilité de production d’autres dérivés de l’hydrogène vert, tels que l’e-méthanol ou les e-SAF entre autres.

Le quatrième est le développement de capacités de dessalement de l’eau destinées à un usage agricole pour les régions où le groupe OCP opère. Cet accord inclut également le déploiement d’un agenda de recherche et d’innovation pour renforcer la compétitivité de cette collaboration et créer des opportunités innovantes, ajoute le communiqué. Il envisage aussi la création potentielle d’une joint-venture entre le groupe OCP et Engie.

De ce fait, ce partenariat contribue à relever les défis énergétiques et environnementaux du groupe OCP et s’inscrit en cohérence avec sa stratégie de décarbonation ainsi qu’avec l’ambition du pays en matière de transition énergétique, souligne-t-il.

Un partenariat stratégique pour un avenir durable

«Le groupe OCP, leader mondial de l’industrie des phosphates et des solutions de nutrition des plantes et des engrais à base de phosphate, et Engie, acteur international majeur de la transition énergétique, unissent ainsi leurs forces pour créer une plateforme industrielle unique dédiée à la transition énergétique», indiquent les deux partenaires.

Cette plateforme permettra également de renforcer l’écosystème industriel local en générant des opportunités économiques et technologiques nationales en plus de constituer un vivier potentiel d’emplois, ajoutent-ils.

Mostafa Terrab, président-directeur général du groupe OCP, a déclaré à cette occasion: «Ce partenariat avec Engie contribue à notre engagement envers une croissance durable, axée sur l’innovation énergétique et la décarbonation. Grâce à cette alliance stratégique, nous continuerons à renforcer la compétitivité internationale du Groupe OCP dans le domaine des énergies renouvelables, tout en contribuant à un avenir durable pour les générations futures».

De son coté, Catherine MacGregor, directrice générale d’Engie, a ajouté: «Ce partenariat concrétise une vision commune de la transition énergétique avec une approche intégrée et diversifiée des solutions technologiques. Ensemble, nous contribuerons au développement de solutions énergétiques bas carbone, tout en consolidant l’écosystème industriel local. Cette collaboration positionnera nos deux groupes comme acteurs majeurs de la décarbonation du Royaume et renforcera la présence d’Engie au Maroc».