Agriculture: ce que prévoit l’accord signé entre OCP Africa et le gouvernement du Mali

L’accord entre OCP Africa et le ministère malien de l’Agriculture fait suite à la signature d’un protocole similaire entre le groupe OCP et la Banque mondiale lors des Assises annuelles de la Banque Mondiale et du FMI à Marrakech, dans le cadre des initiatives de soutien aux agriculteurs d’Afrique de l’Ouest et du Sahel.

Ce partenariat se déploie autour de plusieurs initiatives visant à renforcer l’agriculture et promouvoir la santé des sols au Mali. Concrètement, OCP Africa mettra en place des parcelles expérimentales pour tester des solutions innovantes destinées à restaurer la fertilité des sols. À cette fin, une cartographie numérique sera élaborée, permettant une fertilisation précise selon les principes des «4R» (right fertilizer, right rate, right time, right place): le bon moment, la bonne source, le bon ratio et le bon endroit.

C’est avec une grande émotion et un immense honneur d'être aujourd'hui à Bamako, dans notre pays frère, le Mali, une nation renommée pour son hospitalité légendaire, sa diversité culturelle, sa force de caractère et sa profondeur historique. Nos deux pays, le Maroc 🇲🇦 et le Mali… pic.twitter.com/T6CoVoKhqy — Dr. Mohamed Anouar JAMALI (@MAnouarJamali) October 3, 2024

Parallèlement, le projet prévoit l’établissement de centres de services agricoles de nouvelle génération, qui auront pour mission de diffuser les meilleures pratiques dans le secteur. Une plateforme digitale facilitera la connexion des agriculteurs aux chaînes de valeur agricoles, tandis qu’une école-laboratoire mobile offrira des analyses de sols et des conseils agronomiques directement sur le terrain.

Enfin, le partenariat s’engage à soutenir l’entrepreneuriat agricole des jeunes et des femmes en favorisant l’agritech. Cela inclura des programmes de formation, d’incubation et d’accélération de startups en agritech, en partenariat avec l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P), ainsi que la création d’un écosystème de startups agricoles soutenues par des fonds de capital-risque afin d’encourager l’innovation locale.