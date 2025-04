À quoi ressemblera le réseau routier d’ici 2030

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a dévoilé des projets d’envergure visant à moderniser le réseau routier national, dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du Monde 2030. Cité par le quotidien L’Économiste dans son édition du mercredi 23 avril, il a précisé que son ministère, en collaboration avec tous les partenaires impliqués, a conçu une stratégie pour améliorer les axes routiers desservant les grandes villes ainsi que les zones périphériques, afin d’assurer une meilleure connectivité et accueillir l’événement dans les meilleures conditions.

Dans le détail, environ 30 villes bénéficieront d’une réhabilitation de leurs tronçons routiers. En termes de maintenance, près de 3 milliards de dirhams sont alloués chaque année, représentant près de 46% du budget routier. Ces fonds sont destinés à restaurer les routes endommagées, rénover les ouvrages d’art menaçant ruine et renforcer les ponts pour faire face à l’augmentation du trafic.

Le ministre a également rappelé que le réseau national des voies express s’étend actuellement sur près de 2 177 km, et que de nombreux projets d’envergure sont en cours, dont la voie express Tiznit-Dakhla, la liaison Fès-Taounate via la N8, ainsi que la connexion entre le port Nador West Med et les villes voisines de Nador, Driouch et Kassita.

Baraka a mis en avant plusieurs projets stratégiques visant à élargir le réseau autoroutier national. Le Maroc prévoit notamment le triplement des autoroutes sur les axes Casablanca-Berrechid et le contournement de Casablanca, ainsi que la construction d’une nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid sur 30 km. Le projet majeur reste l’autoroute continentale Rabat-Casablanca, un axe de 59 km dont la mise en service est prévue pour 2029. Le ministre a également annoncé l’accélération des travaux de l’autoroute Guercif-Nador, un projet de 104 km pour relier le port Nador West Med au réseau autoroutier national, avec un investissement estimé à 7,9 milliards de dirhams.