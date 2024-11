Infrastructures. En images, l’avancement des travaux de la voie express Tiznit-Dakhla

Les travaux de la voie express Tiznit-Dakhla progressent à un rythme soutenu, rapprochant chaque jour un peu plus ce projet colossal de son achèvement. Cette infrastructure, qui s’étend sur 1.055 kilomètres et bénéficie d’un investissement de plus de 9 milliards de dirhams (MMDH), est divisée en trois tronçons principaux.

Selon Mbarek Fencha, directeur central chargé de la réalisation de cette infrastructure, le premier axe, Laâyoune-Dakhla, long de 500 kilomètres, a été déjà livré, pour un montant d’un milliard de dirhams. «Ce segment est une véritable prouesse, facilitant les déplacements et réduisant les temps de trajet à travers des étendues désertiques», commente-t-il.

Le second tronçon, reliant Laâyoune à Guelmim sur 436 kilomètres, a nécessité un investissement avoisinant 5 milliards de dirhams. «Malgré les nombreuses difficultés rencontrées, les travaux ont été menés à bien, offrant ainsi une infrastructure moderne et sécurisée qui relie désormais ces deux villes importantes des provinces du Sud», fait savoir notre interlocuteur.

Aperçu des travaux de la voie express Tiznit-Dakhla.

Le troisième tronçon, de Tiznit à Guelmim, traverse les reliefs escarpés de l’Anti-Atlas sur 114 kilomètres, pour un investissement de près de 2 milliards de dirhams. «Au-delà de la route elle-même, le projet intègre des aires de repos pour les voyageurs, des zones de déchargement pour les produits de la pêche, et des équipements modernes, garantissant la sécurité et le confort des usagers. Des aménagements qui illustrent la vision royale du roi Mohammed VI», note Mbarek Fencha.

Autre point marquant de ce projet: le pont sur l’oued Saguia El Hamra, un ouvrage d’art de 1.648 mètres de long et 46 mètres de haut. Avec un coût de plus de 1,3 milliard de dirhams, ce pont va relier directement le nord et le sud de Laâyoune, en évitant le centre-ville, ce qui contribuera à alléger la circulation urbaine, nous explique Khalil Ramadan, responsable de travaux.

Ce mégapont, qui se compose de deux routes distinctes avec deux voies pour chaque route et d’un trottoir pour les piétons, répond à toutes les normes de sécurité et de durabilité environnementale, assure-t-il.

Voici à quoi ressemblera le grand pont sur l'Oued Sakia El Hamra, qui fait partie du projet de la voie express, une fois livré.