Voie express Tiznit-Dakhla: dernière ligne droite, un impact économique considérable

Interrogé par Le360, El Kantaoui El Khourchi, en charge du service des infrastructures à la Direction provinciale de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau de Dakhla, indique que ce projet structurant dotera les provinces du Sud d’un axe routier avec les meilleurs standards internationaux et qui permettra de faciliter le transport des marchandises dans cette région et de relier les différents centres nationaux de production et distribution.

Cette route permettra également, ajoute l’ingénieur, de renforcer la complémentarité économique entre le Royaume et l’Afrique.

Même son de cloche du côté de Bouchaib Kiri, délégué régional du ministère du Commerce et de l’Industrie, qui indique que cette route permettra de développer davantage les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Afrique qui se sont élevés à près de 65 milliards de dirhams entre 2010 et 2022, et représentent 5,5% du total des échanges commerciaux du Royaume.

Et de préciser que cette voie express permettra, entre autres, d’acheminer plus facilement les marchandises au port de Dakhla qui servira l’Afrique.

Mohamed Bouhdid, président de l’association régionale du transport touristique, souligne, quant à lui, l’impact de cette route sur l’activité touristique. Elle facilitera, en effet, les déplacements des touristes notamment vers Dakhla, ville touristique importante, note-t-il.