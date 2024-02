Triplement de la voie express urbaine d’Agadir: les travaux achevés à 50%

Les travaux de triplement et de renforcement de la voie express urbaine d’Agadir avancent à grands pas. Selon les responsables de ce projet doté d’un budget global de 120 millions de dirhams, cette voie sera achevée l’été prochain pour une meilleure fluidité de la circulation et une meilleure sécurité pour les usagers.

«Ce projet fait partie du plan de développement urbain d’Agadir couvrant la période 2020-2024 et signé en présence du Souverain le 4 février 2020. Deux passages souterrains ont déjà été construits et on penche actuellement sur la réalisation d’un nouveau tronçon qui va relier le rond-point de l’avenue des FAR au port de la ville sur une distance de 4,3 kilomètres pour un financement de 160 millions de dirhams», explique Mohammed El Aouni, directeur provincial du département du Transport et de la Logistique.

Notre interlocuteur affirme que le reste de la voie express urbaine, qui traverse la ville depuis son centre jusqu’à Aït Melloul et via Tikiouine, sera réalisé par la société de développement locale «Agadir Souss-Massa aménagement».

Abdelkébir Faris, un autre responsable du projet, affirme que cette voie aura une largeur qui varie entre 8 et 12,5 mètres, et que les travaux nécessitent beaucoup de précision en ce qui concerne, entre autres, les canalisations d’eau potable, l’évacuation des eaux pluviales, le réseau électrique et celui des fibres optiques.

Ces travaux incluent également, selon le même responsable, l’aménagement des passages piétons et d’autres passages pour les motocyclistes. Pour être au rendez-vous et respecter les délais initialement prévus, les travaux sont assurés par deux équipes qui y veillent jour et nuit, comme l’affirme Mohieddine Ammar, directeur du projet de la voie express urbaine.