Agadir: les travaux du parc urbain Al Inbiâat achevés à 80%

Il s’agit d’un parc nouvelle génération qui s’étend sur une superficie de près de 20 hectares et dont la réalisation devra coûter 150 millions de dirhams. Le parc urbain Al Inbiâat fait partie de la quatrième phase du plan de développement d’Agadir étalé sur la période 2020-2024 et qui avait été signé devant le Souverain, le 4 février 2020.

Selon les explications qui nous ont été fournies sur place par Adil Hajibi, l’un des ingénieurs qui supervisent les travaux, ce projet sera fin prêt l’été prochain et les six sociétés qui s’en chargent redoublent d’efforts pour honorer cette échéance et fournir aux populations et aux visiteurs un nouvel espace de détente.

Pour notre interlocuteur, rien n’a été laissé au hasard pour mener à bien ce projet, y compris pour le choix des arbres et des plantes qui doivent supporter le climat de la ville et un soleil qui l’illumine pendant près de 300 jours par an.

Contrairement à d’autres villes, les promoteurs de ce projet ont par exemple réduit le taux des palmiers, sur le total des arbres plantés, à 5% et le tout sera irrigué avec des eaux retraitées conformément aux directives appelant à la rationalisation de l’usage de cette ressource qui se fait de plus en plus rare.

Lire aussi : Agadir: les travaux de réaménagement des piémonts avancent à un rythme soutenu

Sur le volet sécurité, le parc sera quadrillé par des caméras de surveillance, afin de veiller au confort des visiteurs, nationaux comme étrangers. Le parc urbain Al Inbiâat aura plusieurs accès pour les automobilistes comme pour les piétons, avec une entrée du côté du boulevard Hassan II, une entrée donnant sur le boulevard Mohammed V et une troisième depuis le boulevard de la Résistance.

Le parc, qui va fournir des accessibilités aux personnes à mobilité réduite, sera également doté de terrains de proximité, de terrains de volley-ball et de basketball en plus d’espaces dédiées aux amateurs de la marche, sans oublier les boulistes.

Pour ce qui est des activités commerciales du parc, ce dernier prévoit d’abriter 40 divers commerces dans cet endroit idéal situé entre le grand théâtre d’Agadir et la nouvelle bibliothèque de la ville.