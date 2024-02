En 2023, le Maroc s’est imposé comme la destination hors Europe préférée des Français, relève «Le Figaro»

Le Maroc s’impose comme la destination préférée «par excellence» des Français en dehors de l’Europe, révèle le quotidien français Le Figaro dans un article consacré aux records enregistrés par le tourisme dans le Royaume en 2023. Ainsi, sur les 14,5 millions de visiteurs, nouveau record absolu du nombre d’arrivants, 4,88 millions venaient de France, soit 33,6% du total, précise l’Office national marocain du tourisme (ONMT) dans ledit article.

«Le nombre de touristes étrangers a grimpé de 41% sur un an, et a représenté 49% des arrivées globales, en hausse de 3 points en un an», poursuit-on, en précisant que les Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont constitué le reste des arrivées, soit un total de 51%, «un chiffre qui a connu une poussée de 27% en une seule année». S’agissant des villes qui remportent les suffrages des visiteurs, on retrouve en trio de tête Marrakech, Agadir puis Tanger.

Un succès que la publication française explique par la proximité géographique, mais aussi par les relations historiques entre les deux pays. Autant de raisons pour que le Maroc franchisse allègrement ce «nouveau cap historique», avec un dépassement des chiffres de 2019, qui constituait une année de référence avant la crise du Covid-19.

Ainsi, malgré le séisme du 8 septembre 2023, le secteur du tourisme au Maroc a comptabilisé un million de visiteurs de plus que l’objectif annoncé dans la feuille de route 2023-2026 par le gouvernement. Une dynamique qui, pour les autorités marocaines, citées par Le Figaro, «confirme l’attrait du Maroc en tant que destination touristique de choix, répondant aux attentes tant de la diaspora marocaine que des voyageurs internationaux».