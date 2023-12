Tourisme: 13,2 millions d’arrivées à fin novembre 2023, le record absolu de 2019 battu

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Les arrivées touristiques au Maroc ont atteint 13,2 millions de personnes durant les onze premiers mois de 2023, battant le record absolu de 12,9 millions de touristes au titre de l’ensemble de l’année 2019, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

«L’année 2023 est bien une année de rupture pour le tourisme marocain. En 11 mois, 13,2 millions de touristes ont visité le Maroc, battant ainsi le record absolu de 12,9 millions de l’ensemble de l’année 2019», indique le ministère dans un communiqué.

Le bilan est encore plus flatteur en glissement annuel: par rapport à la même période de l’exercice 2022, la progression des arrivées s’élève en effet à 36%. En novembre 2023, environ un million de touristes ont afflué au Maroc, marquant une évolution de 9% par rapport à novembre 2022.

Cette dynamique positive témoigne de l’efficacité des actions de promotion et d’aérien déployés par le Maroc ainsi que son attractivité croissante en tant que destination touristique prisée, poursuit le communiqué.

«Nous sommes ravis de ces résultats exceptionnels, qui nous encouragent et nous motivent davantage à continuer le travail entamé avec l’ensemble des parties prenantes du secteur. Le début de la concrétisation de la feuille de route 2023-2026 du tourisme est clairement en train de porter ses fruits, et nous sommes bien partis pour dépasser l’objectif de 14 millions de touristes à fin décembre 2023», a commenté Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, citée par le communiqué.