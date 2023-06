Les arrivées touristiques ont dépassé la barre d’un million en mai, selon Fatim-Zahra Ammor

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, répondant à une question orale à la Chambre des représentants.. Khalid CHAFIQ / MAP

En réponse à des questions orales sur «Le tourisme national: bilan et future feuille de route», la ministre a précisé que le nombre de touristes ayant visité le Maroc au cours des cinq premiers mois de l’année 2023 a atteint, pour la première fois, 5,1 millions, soit une hausse de 20% par rapport à la même période en 2019.

Cette augmentation concerne les Marocains résidant à l’étranger et les touristes étrangers, qui représentent désormais 56% du nombre total des touristes, contre 51% en 2022, a-t-elle expliqué, faisant remarquer que le tourisme national a réalisé, au cours de l’année 2023, des recettes d’environ 32 milliards de dirhams (MMDH), soit une augmentation de 40% par rapport à 2019.

Les recettes en devises se sont chiffrées, de leur côté, pour la première fois, à 93 MMDH, soit une hausse de 16% par rapport à 2019, alors que le nombre de nuitées a atteint 19 millions, en progression de 109% par rapport à l’année 2021.

Fatim-Zahra Ammor a, en outre, relevé que les revenus du tourisme intérieur ont représenté 42%, contre 31% avant la crise sanitaire mondiale, rappelant, dans ce sens, que les résultats obtenus par l’équipe nationale de football lors de la Coupe du monde au Qatar ont eu un impact positif sur le tourisme national et ont contribué au rayonnement du secteur.

En effet, a-t-elle expliqué, l’exploit de la sélection nationale a eu un impact important sur l’image du Maroc et a constitué une nouvelle opportunité pour le rayonnement du secteur du tourisme, à travers notamment l’émergence de nouveaux marchés tels que les États-Unis, le Brésil, l’Argentine, le Moyen-Orient et l’Afrique subsaharienne.

Elle a, de même, noté que son département œuvre à concrétiser cet intérêt pour la destination Maroc via des visites effectives d’un plus grand nombre de touristes et un accès à de nouveaux marchés, ajoutant que de nombreux touristes ont confié que la performance de l’équipe nationale à la Coupe du monde les avait motivés à visiter le Maroc.

Fatim-Zahra Ammor a déclaré que les chiffres montrent l’engouement sans précédent pour la destination Maroc, précisant que le mot «Maroc» a été recherché plus de 17 millions de fois sur Internet et a reçu 180 millions d’interactions sur les réseaux sociaux, contre 500.000 avant la Coupe du monde.

Évoquant le partenariat stratégique entre l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), scellé le 7 juin, la ministre a estimé que cette action contribuera au grand rayonnement du Maroc, et ce, aussi bien grâce au football qu’aux nombreuses potentialités touristiques dont regorge le Royaume.

Selon elle, les performances du secteur touristique ont été «très positives», grâce notamment au plan d’urgence pour lequel un budget de 2 MMDH a été alloué ainsi qu’aux efforts déployés pour augmenter la capacité en sièges du transport aérien.

Fatim-Zahra Ammor, qui a fait part de son optimisme quant à l’avenir du secteur suite à l’adoption d’une feuille de route ambitieuse selon une approche participative après un diagnostic précis et approfondi, a noté que le diagnostic a révélé notamment que l’Europe représente 70% des marchés émetteurs et que les villes de Marrakech et Agadir attirent 60% des touristes. Elle a, dans ce sens, estimé que la gouvernance du secteur «n’était pas appropriée», notamment en termes de coordination aux niveaux central et régional.