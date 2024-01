Akhannouch, la grande Fatima Tihihit et feux d’artifice géants: à Agadir, c’est la fête à l’occasion du Nouvel An amazigh 2974

Deux jeunes femmes suivent les festivités du Nouvel An amazigh à Agadir.

C’est la première fois que le Nouvel An amazigh est célébré en tant que fête nationale au Maroc. Et les habitants d’Agadir l’ont célébré avec la manière. Concerts, feux d’artifices et promenades sur la corniche étaient au programme tout au long de la semaine pour entrer dans cette nouvelle année amazighe 2974.

C’était également l’occasion pour les jeunes de rendre hommage au patrimoine culturel amazigh en arborant l’habit et les bijoux traditionnels.

Plusieurs Gadiris interrogés par Le360 ont déclaré que cette célébration marque un pas en avant dans l’histoire et la culture des Amazighs dans un pays caractérisé par sa diversité et son riche patrimoine.

Ils ont tous également exprimé leur gratitude vis-à-vis de la décision du roi Mohammed VI de consacrer une journée nationale à la célébration du Nouvel An amazigh après son entrée dans la Constitution en 2011 comme une langue officielle du Maroc.

Enfin, toujours selon eux, ces célébrations ont mis Agadir sous les projecteurs au vu de la programmation culturelle et artistique diversifiée à laquelle plus de 1.000 personnes ont participé, entre les musiciens et les techniciens, venant de toute la région.