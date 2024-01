Tanger: le 10ème festival Bachikh de la culture amazighe célèbre le Nouvel An amazigh 2974

Le festival Bachikh de la culture amazighe, dont les festivités ont débuté le vendredi 12 janvier à Tanger, à côté des soirées artistiques au Riad Sultane, dans l’ancienne médina, ont constitué deux rendez-vous où les Tangérois a pu profiter de diverses performances musicales et littéraires célébrant le Nouvel An amazigh selon les rituels et coutumes présentés pour l’occasion.

Dans sa déclaration pour Le360, Cherif Aderdak, directeur du festival, explique que cette 10ème édition célèbre la décision prise par le roi Mohammed VI d’instituer le jour de l’An amazigh comme fête nationale officielle et jour férié.

Avec une troupe Ahwach, le groupe Iqbil N Souss s’est produit au Riad Sultan, qui accueillera d’autres spectacles au cours des deux prochaines semaines, comprenant des séances de poésie amazighe ainsi que des animations variées pour marquer Yennayer, le jour de l’An amazigh.

Lire aussi : Vidéo. Tanger: Riad sultan, une ancienne écurie transformée en espace culturel dans l'ancienne médina

En parallèle, le festival Bachikh de la culture amazighe a accueilli des conférences, des expositions artistiques et des spectacles de musique et de danse inspirés de la tradition de la tribu des Sanhaja de Srayr, ainsi qu’une présentation de livres sur l’histoire amazighe. Les festivités se poursuivront avec des rencontres et débats explorant la richesse de la culture amazighe à travers la Méditerranée, avec la participation d’intervenants du Maroc et d’autres venus d’Europe.