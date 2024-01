Yennayer 2974: des célébrations fastueuses attendues dans le Souss

Des spectacles musicaux et artistiques, ainsi que des expositions consacrées à la culture amazighe, ont été programmés lors des célébrations du Nouvel An amazigh à Agadir. . DR

Tout comme le premier Moharram de l’Hégire et le jour de l’An grégorien, Yennayer, jour de l’An amazigh, est désormais «jour férié national officiel payé». A cette occasion, le Maroc pluriel célèbre cette année l’édition 2074 du calendrier agraire amazigh, par des activités artistiques, culturelles et scientifiques.

A Agadir, «la commune urbaine de la ville a mis en place, en collaboration avec le conseil de la région Souss-Massa, le conseil régional du tourisme, l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier et l’Association Timitar, tout un programme qui s’étale sur la semaine du 8 au 14 janvier», rapporte le quotidien Al Ahdath dans son édition du week-end des 13 et 14 janvier.

Pour la première fois, à cette occasion, fait remarquer le quotidien, les festivités quitteront les espaces clos des établissements pour aller à la rencontre du grand public.

Dans ce cadre, le parc Ibn Zaydoun a été aménagé en cinq espaces pour accueillir «Tasooqt en janvier» : l’espace «Andaro», une atelier pédagogique dédié aux enfants, l’espace «Almokar», réservé à l’exposition des produits des coopératives locales, l’espace «Aslay», dédié aux photographies et aux objets d’art amazighs, l’espace «Asayes», consacré au spectacle et au conte, et l’espace d’hospitalité «Tamasrit».

Les organisateurs ont également prévu des conférences thématiques et des séminaires autour de la culture amazighe au cinéma du Sahara dans le quartier Talborjt, indiquent les sources du quotidien.

Dans ce sillage, il sera procédé à la présentation et à la signature du livre «Janvier. Une introduction à l’étude du calendrier amazigh» du chercheur Al-Hussein Bouyaqoubi. Cette signature sera suivie d’un colloque international avec la participation des professeurs universitaires, d’experts et de chercheurs du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, de Libye et des îles Canaries, qui débattront du thème «Janvier et la profondeur culturelle commune de l’Afrique du Nord».

De même, le complexe culturel Khair Eddine accueillera le Forum Azaforum, intitulé «Officialisation de l’année amazighe au Maroc, significations et défis».