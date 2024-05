Agadir: lancement de la 20ème édition de l’exercice militaire African Lion 2024

À gauche, Mohammed Benlouali, général de division et chef d’état-major de la Zone Sud. À droite, Todd R. Wasmund, général de division et commandant général de la Force opérationnelle sud-européenne de l’armée américaine-Afrique. (M. Oubarka/ Le360)

La cérémonie d’ouverture de l’exercice African Lion, tenue le lundi 20 mai au siège de l’état-major de la Zone Sud à Agadir, a marqué le début officiel de cet événement multinational et interarmées en présence des représentants de nombreux pays participants.

Présidée par le général de division Mohammed Benlouali, chef d’état-major de la Zone Sud, et le général de division Todd R. Wasmund, commandant général de la Force opérationnelle sud-européenne de l’armée américaine-Afrique, la cérémonie a dévoilé le scénario de l’exercice de simulation de poste de commandement et les activités prévues pour cette édition.

L’exercice African Lion 2024 mobilise environ 7.000 éléments des forces armées provenant d’une vingtaine de pays, ainsi que des représentants de l’Organisation du traité de l’atlantique nord (OTAN), aux côtés des FAR et des Forces armées américaines. Ces manœuvres, les plus importantes conduites en Afrique, se dérouleront dans les localités de Benguérir, Agadir, Tan-Tan, Akka et Tifnit.

«Cet exercice marque vingt ans de coopération fructueuse et de partenariat distingué entre le Maroc et les États-Unis, mettant en avant l’engagement des deux nations en faveur des valeurs de paix et de sécurité», déclare Mohammed Benlouali, général de division, tout en saluant l’esprit de confiance mutuelle et la volonté commune des deux pays de diversifier et développer ces manœuvres militaires.

Remerciant les FAR pour leur engagement indéfectible au cours de ces vingt ans de partenariat, le général de division Todd R. Wasmund a de son côté attesté que le Maroc restera toujours le berceau de l’exercice African Lion.

Lire aussi : African Lion 2023: un renforcement de la tactique antiterroriste pour assurer la stabilité régionale, estime le politologue Cherkaoui Roudani

L’African Lion 2024 comporte une variété d’activités, incluant des exercices tactiques terrestres, maritimes et aériens, de jour comme de nuit, ainsi que des opérations des forces spéciales et aéroportées. Un exercice de planification opérationnelle pour les cadres des états-majors de la Task Force est également prévu. Parmi les autres activités, figurent des entraînements de lutte contre les armes de destruction massive et des prestations médico-chirurgicales et sociales fournies par un hôpital militaire de campagne au profit de la population de la région d’Akka.

Cet exercice vise à renforcer l’interopérabilité opérationnelle, technique et procédurale entre les armées participantes. Il constitue une plateforme incontournable pour l’échange de procédures et d’expériences, notamment en matière de formation et d’entraînement interarmées combiné.

Cette 20ème édition de l’African Lion témoigne de la pérennité des liens de coopération entre les Forces armées royales et les Forces armées américaines, reflétant les relations historiques et solides qui unissent les deux pays.