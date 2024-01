Nouvel An amazigh: plusieurs activités prévues cette semaine sous la présidence de Aziz Akhannouch

La ministre de la Transition numérique et de la réforme de l’administration Ghita Mezzour devrait convier le Chef du gouvernement à Khémisset, mercredi 10 janvier, pour y présider la 2ème session de la réunion interministérielle dédiée à la promotion de l’usage de la langue amazighe dans les administrations de la fonction publique.

L’an dernier, à la même date et dans la même ville, Aziz Akhannouch avait présidé la cérémonie de signature de quatre conventions de coopération entre le département de Ghita Mezzour et les ministères respectifs de l’Éducation nationale, de la Justice, de la Santé et de la Culture. Cette année, la ministre devrait proposer des partenariats similaires, après avoir dressé le bilan des efforts fournis pour le déploiement de la langue amazighe dans les administrations publiques.

De son côté, l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) organisera, le samedi 13 janvier dans ses locaux à Rabat, une cérémonie pour la promotion de la langue amazighe au Maroc, amorcée depuis le discours historique du roi Mohammed VI à Ajdir, dans le Moyen Atlas, où le Souverain avait annoncé la création de cet institut, dirigé par Ahmed Boukous, et l’inscription dans la Constitution de l’amazigh comme langue officielle au côté de la langue arabe.

Enfin, dimanche 14 janvier, le jour de la célébration du Nouvel An amazigh, une manifestation artistique est prévue par Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, au Théâtre Mohammed V de Rabat. Une invitation a été également adressée au Chef du gouvernement pour y assister.