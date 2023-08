Officiel. Nouvel An amazigh: le 14 janvier sera jour férié et payé

Des célébrations du Nouvel An amazigh 2973 dans la ville de Laâyoune. . Hamdi Yara / Le360

Suivant les orientations royales, la date du Nouvel An amazigh au Maroc a été fixée au 14 janvier. De ce fait, ce jour sera férié et payé. L’annonce a été faite dans la lettre de cadrage du projet de loi de finances 2024 (PLF 2014) diffusée ce vendredi 4 août par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Cette décision s’inscrit dans les efforts entrepris par l’exécutif pour l’opérationnalisation du caractère officiel de la langue amazighe et en conformité avec la Constitution de 2011 qui a fait de cette langue une langue officielle aux côtés de la langue arabe.

Dans sa lettre de cadrage, Aziz Akhannouch promet d’accélérer la cadence pour donner corps à la feuille de route tracée par le gouvernement et qui passe par 25 mesures pour intégrer la langue amazighe dans les services publics, l’administration, l’éducation, la santé, la justice, les médias audiovisuels, la communication et la culture.

Le 3 mai dernier, le roi Mohammed VI a décidé d’instaurer le jour de l’An amazigh jour férié national officiel payé, à l’instar du 1er Moharram de l’année de l’Hégire et du jour de l’An du calendrier grégorien.

Dans ce cadre, le Souverain avait donné ses orientations pour que le Nouvel An amazigh soit déclaré jour férié au Maroc à l’instar du 1er Moharram de l’Hégire et du Nouvel An grégorien.

Dans un communiqué du Cabinet royal, le Roi a annoncé avoir donné ses hautes orientations au chef du gouvernement pour prendre les dispositions nécessaires en vue de mettre en œuvre cette haute décision royale.

«Cette initiative royale vient consacrer la haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer l’amazighe en tant que composante essentielle de l’identité marocaine authentique riche par la pluralité de ses affluents et son patrimoine commun à tous les Marocains sans exception», lisait-on dans le communiqué du Cabinet royal.