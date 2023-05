Nouvel An Amazigh déclaré férié: les partis politiques disent «Merci Majesté»

Cette décision a été qualifiée d’historique dans les milieux politiques et culturels du Royaume. Le Rassemblement national des indépendants (RNI, majorité) en particulier, par la voix de Mohamed Aujar, membre de son bureau politique, a exprimé son ferme soutien à cette décision.

«Il s’agit d’une décision de grande portée historique et civilisationnelle et aussi un message de grande signification qui couronne les initiatives entreprises jusqu’ici par SM le Roi Mohammed VI en faveur de la culture amazighe», a souligné l’ancien ministre de la Justice dans une déclaration pour Le360.

Abondant dans le même sens, d’autres organismes publics, dont l‘Institut royal de la culture amazighe (IRCAM), et partis politiques comme le Mouvement populaire (MP, opposition), au référentiel amazigh, ont souligné le caractère «historique» de cette décision, qui ne manquera pas de consolider la culture amazighe, un patrimoine qui fait partie de la culture marocaine dans sa globalité.

Dans un communiqué, le MP a ainsi exprimé «sa grande fierté de cette Haute Décision Royale historique et sage, qui constitue le prolongement de toutes les Hautes Initiatives Royales qui répondent aux aspirations et aux attentes du peuple marocain, fier de son identité nationale avec toutes ses composantes essentielles et ses affluents linguistiques et culturels, partant du Discours Royal d’Ajdir le 17 octobre 2001».

Parmi ces initiatives, le MP a cité la décision royale qui a été derrière la création de l’IRCAM, le processus de l’intégration progressive de l’amazighe dans le système d’éducation et d’enseignement, ainsi que la consécration de l’amazighe comme langue officielle le 1er juillet 2011.