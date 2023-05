Revue du web. Décision royale de «fériériser» le Nouvel An amazigh, la Toile réagit

🔴 🇲🇦 #URGENT | Le nouvel an berbère devient jour férié au #Maroc, sur décision royale.



Le nouvel an berbère, autrement dit Yennayer, célèbre l'intronisation d'un pharaon (Sheshonq Ier) d'origine "berbère" selon les historiens et l'IRCAM - institut royal de la culture amazigh. pic.twitter.com/vYrxUMqPxw