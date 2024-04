Boudchart, le phénomène musical qui a conquis le cœur des Marocains et du monde

Boudchart, c’est le nom donné à une performance musicale qui consacre au public la place d’honneur. Sur scène, un orchestre dirigé par le compositeur Amine Boudchar, et dans la salle, un public composé de plusieurs milliers de personnes qui chantent à l’unisson des chansons tirées du répertoire musical de la soirée. Frissons garantis!

Pour celles et ceux qui n’ont pas encore assisté à ces concerts géants, les vidéos postées sur YouTube et les réseaux sociaux témoignent de l’ambiance incroyable qui règne pendant ces représentations.

Entièrement vêtu de blanc, dress code oblige, le public, représenté par tous les âges, chante en choeur des chansons tirées du répertoire populaire marocain, mais aussi dans les grands classiques de la chanson arabe. L’idée est aussi simple que géniale, car le concert adapte sa programmation au pays ou à la région dans laquelle il se produit pour trouver son public.

Toutefois, la musique marocaine reste toujours à l’honneur, celle-ci étant au cœur des compositions d’Amine Boudchar, qui n’hésite pas à la fusionner avec d’autres styles, dépendamment du lieu où il se produit. Ainsi, les compositions de Boudchart, dont «Mosaïca», «Bartiya Groove», «Jebli Jam», «Taârida», «Mchina» et «Jalsa», mélangent-elles des éléments classiques et contemporains, leur insufflant une essence marocaine inimitable qui incarne son identité musicale.

Comment ça fonctionne?

Pour réserver une place, rendez-vous sur le site Internet officiel de Boudchart. Une fois votre place achetée, l’organisation vous adresse alors le programme musical de la soirée à laquelle vous assisterez. Le public connaît donc à l’avance les chansons qui seront jouées le jour J.

Aucune obligation d’être un chanteur virtuose ou de connaître par cœur les paroles, car le public est également muni d’un code QR grâce auquel il a accès aux paroles et aux refrains des chansons. Il est alors possible de s’aider de son téléphone pour suivre le rythme pendant le concert, ou d’imprimer les paroles pour celles et ceux qui préfèrent le contact du papier.

L’incroyable parcours d’Amine Boudchar

Derrière ce concept, il y a Amine Boudchar, passionné par la musique depuis son plus jeune âge. Originaire de Mohammedia, le jeune homme s’envole pour la France pour y poursuivre ses études supérieures en ingénierie statistique. Alors qu’il poursuit ses études d’ingénieur, il continue de développer ses compétences musicales en autodidacte et obtient un diplôme du conservatoire de musique de Nanterre en 2020.

Mais sa passion pour la musique finit par prendre le dessus et en 2022, à Paris, il se produit dans une petite salle sous l’appellation Boudchart. Le public et le succès sont au rendez-vous. Il décide ensuite de renouveler l’expérience au Maroc et, là aussi, la magie opère.

Depuis, les dates se multiplient et Boudchart traverse le monde. Le concept innovant a ainsi conquis le cœur dans plusieurs villes marocaines, dont Rabat, Casablanca (avec plus de 6.000 participants), Marrakech, Fès, Tanger, Agadir et Oujda. Boudchart s’est également produit à l’étranger, notamment en France (à l’Olympia à Paris et à Lyon), au Canada (Montréal), en Belgique (Bruxelles), en Égypte (Al Alamein City), aux Émirats arabes unis (à l’Opéra de Dubaï) ou encore en Arabie Saoudite (Riyad) et au Qatar.

Prochaines dates à retenir et à réserver: Agadir, au Théâtre de verdure, les 26 et 27 avril prochains, avant que Boudchart s’envole hors des contrées marocaines pour se produire à Tunis, le 18 mai, puis à Montréal le 19 juin.