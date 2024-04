Le Quatuor Zaïde rend hommage à Jimmy Hendrix à l’Église d'Essaouira.

Le Quatuor Zaïde qui existe depuis quinze ans, a joué le morceau «Purple Haze» de Jimmy Hendrix qui a marqué son passage à Essaouira, et c’était donc l’occasion idoine pour se produire une fois de plus devant un public conquis. La violoniste Charlotte Maclet en parle dans cet entretien pour Le360.

Le360: c’est votre deuxième fois au festival « Printemps musical des Alizés ». Quel est votre ressenti suite à votre concert ici à l’Église d’Essaouira?

Charlotte Maclet: c’est très émouvant de jouer ici. La musique rassemble les peuples et les cultures. C’est donc toujours émouvant pour nous d’aller jouer loin de chez nous. Le public marocain est tellement chaleureux, il a le cœur ouvert et nous jouons aussi avec le cœur ouvert, alors on s’est bien retrouvés ce soir.

Votre quatuor existe depuis plus d’une dizaine d’années. Pour ceux qui ne vous connaissent pas et pour les profanes de la musique classique, que pouvez-vous dire sur votre formation au nom énigmatique?

Nous nous sommes rencontrés durant nos études lorsqu’on était très jeunes, et très rapidement le quatuor a remporté plusieurs prix à l’étranger et s’est fait connaître sur la scène internationale. Aujourd’hui nous habitons en France où nous faisons la moitié de nos concerts, l’autre moitié à l’étranger.

Le nom Zaïde est le nom d’un opéra inachevé de Mozart qu’on entend très peu jouer, car justement il est inachevé. C’est le nom de cette héroïne Zaïde, une esclave turque que le sultan veut épouser contre son gré. Elle va refuser son destin pour prendre sa liberté.

Vu que nous sommes un quatuor de quatre femmes, c’est un symbole très fort de liberté sur des femmes qui vont tracer leur chemin.

Lire aussi : Le Printemps musical des Alizés en immersion dans la médina d’Essaouira

Vous avez décidé d’interpréter le morceau «Purple Haze» pour rendre hommage à Jimmy Hendrix qui avait séjourné jadis à Essaouira...

C’est un morceau que nous avons dans notre répertoire et que nous avons du plaisir à jouer lorsque l’occasion se présente. Et là, lorsque nous avons vu la photo de Jimmy Hendrix, et nous avons appris qu’il était venu à Essaouira, on a tout de suite pensé jouer ce morceau.