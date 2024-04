Cinéma. «La Mer au loin», de Saïd Hamich Benlarbi, projeté à la Semaine de la critique du Festival de Cannes

Ayoub Gretaa et Ana Mouglalis, dans une scène de La Mer au loin , second long-métrage de Saïd Hamich Benlarbi.

La 77ème édition du Festival de Cannes, qui se déroulera du 14 au 25 mai, verra la projection de «La Mer au loin», deuxième long-métrage du réalisateur marocain Saïd Hamich Benlarbi, en séance spéciale à la Semaine de la critique, section parallèle qui célèbre les premiers et seconds films.

Après des collaborations avec différents cinéastes, dont Philippe Faucon et Nabil Ayouch, Saïd Hamich Benlarbi s’est tourné vers la réalisation avec un premier long-métrage en 2018, «Retour à Bollène», nommé au Prix Louis-Delluc du premier film. Deux ans plus tard, son court-métrage «Le départ» est nommé aux Césars 2020.

Coproduit par la société marocaine Mont Fleuri Production avec Barney Production (France) et Tarantula (Belgique), «La Mer au loin» raconte l’histoire de Nour, campé par Ayoub Gretaa, un jeune homme de 27 ans qui émigre clandestinement à Marseille, où il vit avec ses amis de petits trafics, menant une existence marginale et festive. Mais sa rencontre avec Serge, un policier charismatique et imprévisible, et sa femme Noémie, va bouleverser son existence.

Le casting du film compte également les acteurs français Grégoire Colin («La vie rêvée des anges», d’Érick Zonca, 1998) et Ana Mouglalis, qui s’est illustrée dans «Coco Chanel & Igor Stravinsky», de Jan Kounen (2009), «La Jalousie», de Philippe Garrel (2013), et plus récemment dans la série «Baron noir», d’Amélie Dorendeu (2016-2020).

Depuis 1962, date de sa création par le Syndicat français de la critique de cinéma, la Semaine de la Critique, section parallèle du Festival de Cannes, se consacre à la découverte des jeunes talents de la création cinématographique, en mettant à l’honneur leurs premiers et deuxièmes longs métrages.

C’est dans cette section que «Jacques Audiard, Alejandro González Iñarritu, Ken Loach, François Ozon, Wong Kar Wai ou plus récemment César Augusto Acevedo, Julia Ducournau, David R. Mitchell, Santiago Mitre, Jeff Nichols ou Rebecca Zlotowski ont été révélés», explique-t-on sur le site officiel de la Semaine de la critique qui célèbre cette année sa 63ème édition.