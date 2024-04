«Everybody loves Touda», le nouveau film de Nabil Ayouch, intègre la sélection officielle du Festival de Cannes 2024

L'actrice Nisrin Erradi et le réalisateur Nabil Ayouch sur le tournage du film Everybody loves Touda .

«C’est avec une grande joie et une immense fierté» que l’équipe de Ali n’ Productions, la société de production dirigée par Nabil Ayouch, a fait l’annonce dans un communiqué de la participation du nouveau film du réalisateur dans la catégorie «Cannes Première» du Festival de Cannes, qui se déroulera du 14 au 25 mai prochain.

C’est la première fois qu’un film marocain est sélectionné dans cette catégorie dédiée au cinéma expérimental et «initiée en 2021 pour accueillir les grands noms du cinéma, dont les œuvres ne répondent pas forcément aux critères de la compétition», explique le Festival de Cannes sur son site officiel.

En revanche, c’est loin d’être la première fois qu’un long-métrage de Nabil Ayouch intègre la sélection officielle de la manifestation cannoise. Son film «Les Chevaux de Dieu» avait été présenté dans la section «Un certain regard» lors de l’édition 2012, avant que le sulfureux «Much Loved» ne soit projeté en 2015 dans le cadre de «la Quinzaine des Réalisateurs». Et en 2021, Nabil Ayouch faisait son entrée dans la compétition officielle du Festival de Cannes avec le mésestimé «Haut et Fort».

Dans la section «Cannes Première», «Everybody loves Touda» concourra face à «C’est pas moi» de Leos Carax, «Miséricorde», d’Alain Guiraudie, «En Fanfare», d’Emmanuel Courcol, «Le Roman de Jim», d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu, et «Rendez-vous avec Pol Pot», de Rithy Panh.

«Everybody Loves Touda» raconte l’histoire de Touda, incarnée par Nisrin Erradi (déjà vue dans «Adam», de Maryam Touzani), une femme qui rêve de devenir une Cheikha. Elle commence par se produire dans les bars de la petite ville de province où elle vit, mais décide de tout quitter pour s’établir à Casablanca, avec l’espoir d’une vie meilleure pour elle et pour son fils.

🔄 Ce matin, Thierry Frémaux et Iris Knobloch ont révélé les films de la #SélectionOfficielle du 77e Festival de Cannes.

Retrouvez l'annonce en podcast & vidéo, ainsi que la liste des films #Cannes2024 régulièrement mise à jour sur notre site officiel ► https://t.co/nlUJTrAMkM pic.twitter.com/2FaXZdiyYg — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) April 11, 2024

Tourné au Maroc et produit par Ali’n Productions, en collaboration avec les Films du Nouveau Monde (France), Velvet Films (Belgique), SnowGlobe (Danemark), Viking Film (Pays-Bas), et Staer (Norvège), «Everybody Loves Touda» bénéficiera d’une distribution internationale assurée par le cador français MK2 International, avec une sortie en France assurée par la société Ad Vitam.

La sortie dans les salles marocaines se fera quant à elle «très bientôt», annonce le communiqué de la production, sans davantage de précisions.