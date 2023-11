Cinéma: «Le Bleu du Caftan» dépasse le cap des 500.000 entrées à l’étranger, un record

Distribué dans 30 pays, et dans plus de 1.300 salles, «Le Bleu du Caftan», réalisé par Maryam Touzani, cumule à ce jour plus de 500.000 entrées hors des frontières du Maroc, soit le plus gros succès jamais enregistré à l’étranger pour un film marocain, devant «Much Loved» de Nabil Ayouch.

Selon les chiffres de CBO Box-Office et Unifrance, «Le Bleu du Caftan» cumule, entre autres, 214.000 entrées en France, 58.000 entrées aux Pays-Bas, 37.000 entrées en Italie, 35.000 entrées en Espagne, 24.000 entrées au Japon, 21.000 entrées en Belgique, 17.000 entrées en Grèce, 16.000 entrées en Suisse, entrées 15.000 en Allemagne, 15.000 entrées au Danemark et 13.000 entrées en Australie.

Lire aussi : Le PJD appelle à l’interdiction du film «Le Bleu du Caftan», deux semaines après sa sortie en salles

«Le Bleu du Caftan» a fait le tour du monde, obtenant un succès critique et public. Sélectionné parmi les 15 meilleurs films étrangers aux Oscars, une première pour un film marocain, le film a déjà remporté pas moins de 45 prix à travers le monde, dont le Prix FIPRESCI de la Critique internationale lors du Festival de Cannes 2022, le Prix du jury au Festival international du film de Marrakech 2022 et le Prix du montage au dernier Festival national du film de Tanger.