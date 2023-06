Le PJD appelle à l’interdiction du film «Le Bleu du Caftan», deux semaines après sa sortie en salles

C’était prévisible. Deux semaines après la sortie dans les salles marocaines du film «Le Bleu du Caftan» de Maryam Touzani, voilà que le secrétariat général du Parti de la justice et du développement (PJD) a fait part, lors de sa toute dernière réunion, de sa demande d’interdiction de ce long métrage.

Pour le parti de la Lampe, «Le Bleu du Caftan» est «un film qui fait la promotion de l’homosexualité, en violation grave des constantes religieuses de la nation, des valeurs morales et éducatives du peuple marocain musulman».

Lire aussi : Cinéma: «Le Bleu du Caftan» de Maryam Touzani dans les salles marocaines

Dans un communiqué, le PJD poursuit: «Il s’agit d’un film produit par la même partie connue pour ses tendances hostiles aux constantes et aux sacralités de la patrie.» Ici, on l’aura compris, le parti de la lampe fait allusion au film «Much Loved» du producteur du «Bleu du Caftan», Nabil Ayouch, sorti en 2015 en France et qui n’avait pas reçu son visa d’exploitation pour sa projection en salles au Maroc.

Le PJD souhaite faire interdire le film de Maryam Touzani, qui a reçu de multiples prix à l’international, en demandant aux autorités compétentes d’agir conformément à la loi adoptée en mai 2015 et qui a servi de base à la censure de «Much Loved».