150.000 entrées pour «Le Bleu du Caftan» en France

Le dernier film de Meryem Touzani, «Le Bleu du Caftan», cumule déjà 240.000 entrées à l’étranger, a fait savoir la boîte de production Ali N dans un communiqué diffusé ce mercredi 19 avril. En France, où il est sorti le 22 mars dernier, «le film réalise une superbe performance et enregistre déjà plus de 150.000 entrées, devenant ainsi le plus gros succès pour un film marocain depuis Razzia de Nabil Ayouch, en 2018», précise la même source.

L'affiche du film "Le bleu du Caftan".

Toujours selon la maison de production dirigée par Nabil Ayouch, époux de la réalisatrice, «Le Bleu du Caftan» affiche une stabilité exemplaire dans une dizaine de pays. Le long métrage a notamment enregistré 40.000 entrées en trois semaines aux Pays-Bas et 30.000 entrées en autant de temps en Espagne.

Distribué également en Grèce, «Le Bleu du Caftan» sortira au Royaume-Uni le 5 mai, ainsi qu’au Japon et en Italie au mois de juin. La sortie marocaine, qui risque d’être très controversée compte tenu du thème traité dans le film, à savoir l’homosexualité au sein des couples, est prévue le 7 juin.