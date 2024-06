Ressources hydriques: l’agence du bassin hydraulique de la Moulouya lance la construction de cinq nouveaux barrages

Dans les mois à venir, l’offre en eau du bassin de la Moulouya devrait être renforcée par cinq grands barrages, dans le but de mobiliser et valoriser les ressources en eaux de surface du bassin, dont le taux global de remplissage des réservoirs ne dépasse pas 22.89%, soit 182.54 millions de mètres cubes.

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau travaille sur la réalisation de 5 grands barrages au niveau du bassin de la Moulouya afin d’augmenter le volume d’eau du bassin d’environ un million de mètres cubes, dans le cadre de la mise en œuvre d’un vaste programme de développement de l’offre en eau d’environ 19 milliards de dirhams à l’horizon 2050.

Nouveaux barrages en construction de l'agence du bassin hydraulique de la moulouya

Selon les informations du ministère de l’Équipement et de l’Eau, ces projets visent à surmonter la crise de l’eau que connaît le bassin de la Moulouya en raison de la succession des années de sécheresse et de la rareté des précipitations, ainsi que de la situation de stress hydrique dans la région.

Il s’agit de la construction de cinq grands barrages, à savoir:

– Le barrage Beni Azimane dans la province de Driouech, avec une capacité de 44 millions de mètres cubes.

– Le barrage Hayoune dans la province de Boulemane, avec une capacité de stockage de 70 millions de mètres cubes.

– Le barrage Bourached dans la province de Guercif, avec une capacité de 33 millions de mètres cubes.

– Le barrage Guenfouda dans la province de Jerada, avec une capacité de 8.92 millions de mètres cubes.

– Le barrage Bir Falet dans la province de Figuig, avec une capacité de stockage de 26 millions de mètres cubes.

Lire aussi : Projets, investissements... La stratégie de l’Agence du bassin hydraulique de la Moulouya pour faire face au stress hydrique

Ces grands ouvrages hydrauliques permettront de stocker une capacité en eau dépassant les 181 millions de mètres cubes, fournissant ainsi de l’eau potable à la population, irriguant les terres agricoles, protégeant les douars contre les inondations, et créant un développement socioéconomique significatif dans la région.

En outre, le bassin de la Moulouya sera renforcé par la construction d’une station de dessalement d’eau de mer sur les côtes de la province de Nador, ainsi que par des projets de réutilisation des eaux usées traitées, et la réalisation de plusieurs barrages collinaires dans différentes zones du bassin qui alimente la plupart des centres urbains de la région orientale du Royaume à savoir la ville d’Oujda et les provinces de Taourirt, Berkane, Nador et Driouech.