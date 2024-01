Projets, investissements... La stratégie de l’Agence du bassin hydraulique de la Moulouya pour faire face au stress hydrique

Le taux de remplissage des grands barrages relevant du périmètre de l’Agence du bassin hydraulique de la Moulouya (ABHM) a atteint, selon les données fournies par l’agence, 26,38% à la date du 8 janvier. Les retenues actuelles sont de 212,396 millions de mètres cubes sur une capacité totale de 805,106 millions de mètres cubes.

Les données indiquent également que les retenues des barrages dans la région de l’Oriental se sont améliorées grâce aux récentes précipitations. Le taux de remplissage du barrage Mohammed V est de 24%, soit 40,358 millions de mètres cubes pour une capacité totale de 164,958 millions de mètres cubes, et de 51% au niveau du barrage Oued Zegzel avec 115,617 millions de mètres cubes pour une capacité totale de 226,42 millions de mètres cubes.

La retenue du barrage Machraa Hammadi est de 2,499 millions de mètres cubes pour une capacité totale de 4,675 millions de mètres cubes, soit un remplissage de 53%. En ce qui concerne le barrage Tamalout, le taux de remplissage est de 15%, avec une retenue de 7,078 millions de mètres cubes pour une capacité totale de 46,034 millions de mètres cubes.

Le barrage d’Injil, lui, présente un taux de remplissage de 6%, avec une retenue 0,542 million de mètres cubes pour une capacité totale de 9,328 millions de mètres cubes, tandis que les réserves actuelles du barrage Hassan II sont de 46,302 millions de mètres cubes pour une capacité totale de 353,691 millions de mètres cubes, soit un taux de remplissage de 13%.

Concernant les efforts déployés pour assurer la mobilisation, le développement et la préservation des ressources en eau, le chef de la division Gestion durable des ressources en eau à l’ABHM, Mostafa Bouazza, a déclaré pour Le360 que plusieurs projets urgents et structurels sont en cours de réalisation dans le cadre d’une convention de partenariat qui bénéficie d’un budget dépassant les 14 milliards de dirhams.

Parmi ces opérations figurent la réalisation et l’équipement de sentiers d’exploration, l’acquisition d’unités de minéralisation des eaux souterraines dans les aquifères, ainsi que la construction d’un canal pour le système hydrique des rives droite et gauche, fournissant de l’eau potable aux villes de Nador, Driouch, et Berkane, a détaillé notre source.

D’autres programmes concernent la réalisation de grands barrages tels que le barrage Mohammed V, qui connaît des travaux de surélévation, avec un taux d’avancement de 30%, pour une mise en service prévue en 2026. Sa capacité sera alors d’environ un milliard de mètres cubes. Il s’agit également de barrages de taille moyenne, tels que les barrages Tarka Oumadi dans la province de Jerada et Beni Azimane dans la province de Driouch, avec des taux d’avancement des travaux de 43% et 45% respectivement.

Enfin, un projet de station de dessalement d’eau de mer sera réalisé dans la région de Nador. Ce sera alors la deuxième plus grande infrastructure du genre à l’échelle nationale après celle de Casablanca.