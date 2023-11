Stress hydrique: voici où en sont les travaux de construction des grands barrages

Au Maroc, la gestion de l’eau est primordiale en raison de son climat oscillant entre semi-aride et aride, entraînant des variations de ses ressources hydriques dans le temps et dans l’espace. Le pays est marqué par des périodes alternant entre des années à forte pluviométrie et des années de sécheresse intense. Afin d’anticiper les besoins en eau potable et d’irrigation, plusieurs chantiers de construction de barrages ont été lancés.

Selon la note sur la répartition régionale de l’investissement, accompagnant le Projet de loi de finances (PLF) 2024, un total de 18 grands barrages est en cours de construction, pour un coût global de plus de 22 milliards de dirhams.

Dans le détail, les infrastructures hydrauliques en cours de construction dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima avancent rapidement, notamment ceux du barrage Kharroub (1,15 milliard de dirhams investissement), dont le taux de réalisation était de 99% à fin juin 2023. Le chantier du barrage Oued Ghiss, d’un coût global de 888,4 millions de dirhams, affiche quant à lui un taux de réalisation de 86%.

Dans l’Oriental, les travaux du barrage Khen Krou (940 millions de dirhams) et de Beni Azimane (1,16 milliard de dirhams) ont respectivement des taux de réalisation de 25% et 30%. La surélévation du barrage Mohammed V, nécessitant un investissement total de 885 millions de dirhams, affiche un taux d’avancement de 23%.

Dans la région de Fès-Meknès, où trois barrages sont en cours de construction, le taux de réalisation des travaux varie selon la teille des projets. Le chantier du barrage Ratba (2,9 milliards de dirhams) en est à un modeste taux de réalisation de 6%, alors que celui du barrage Sidi Abbou (657 millions de dirhams) est de 38%. Le Complexe M’Dez-Aïn Timedrine, un projet à 414 millions de dirhams, progresse bien plus rapidement, atteignant un taux de réalisation de 79%.

De même, dans la région de Marrakech-Safi, le barrage Aït Ziyyat affiche un taux de réalisation de 36,5%, tandis que celui de Boulaouane est à 33%. Pour la région de Souss-Massa, la surélévation du barrage Mokhtar Soussi est à 29%. Quant au barrage Tamri, il est encore en début de construction avec un taux de réalisation de 8%.

Dans la région de Guelmim-Oued Noun, le barrage Fask a un taux d’avancement de 93%. Enfin, dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, le barrage Sakia El Hamra est en bonne voie avec un taux de réalisation de 69%.

État d’avancement des travaux de construction de barrages dans les différentes régions du Maroc

Région Barrage Coût global (MDH) Taux de réalisation (à fin juin 2023) Tanger-Tétouan-Al Hoceima Barrage Kharroub 1.153 99% Tanger-Tétouan-Al Hoceima Barrage Oued Ghiss 888,4 86% L’Oriental Barrage Khen Krou 940 25% L’Oriental Barrage Beni Azimane 1.167 30% L’Oriental Surélévation du barrage Mohammed V 885 23% L’Oriental Barrage Targa Oumadi 920 36,5% Fès-Meknès Barrage Ratba 2.990 6% Fès-Meknès Complexe Mdez Aïn Timedrine 414 79% Fès-Meknès Barrage Sidi Abbou 657 38% Béni Mellal - Khénifra Barrage Taghzirt 1.052,9 3,5% Béni Mellal - Khénifra Barrage Oued Lakhdar 1.240 10,5% Rabat-Salé-Kénitra Barrage Koudiat Borna 786 47% Marrakech-Safi Barrage Aït Ziyat 1.029 36,5% Marrakech-Safi Barrage Boulaouane 925 33% Souss-Massa Surélévation du barrage Mokhtar Soussi 1.193 29% Souss-Massa Barrage Tamri 1.898 8% Guelmim-Oued Noun Barrage Fask 1.226,3 93% Laâyoune-Sakia El Hamra Barrage Sakia El Hamra 359 69%

À noter que la période 2021-2023 a été marquée par l’achèvement des travaux de plusieurs barrages structurants. On en citera les barrages de Dar Khrofa et Cherif El Idrissi, dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, les barrages d’Ouljet Essoltane et Tiddas, dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, et les barrages de Toudgha et Tamalout dans la région de Drâa-Tafilalet.

Les chantiers du barrage Sakia El Hamra, dans la province de Laâyoune, et du barrage Fask, dans la province de Guelmim, sont également en cours d’achèvement. Il en est de même pour les travaux d’interconnexion entre la retenue du barrage de Garde Sebou et la retenue du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, sur le Bouregreg. Faisant partie de la première phase du projet d’interconnexion Sebou-Bouregreg-Oum Er Rbia, intégré au Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation (PNAEPI) 2020-2027, ils ont été achevés et mis en service progressivement à partir d’août 2023.