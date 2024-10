Déjeuner au Chellah et inauguration du Grand théâtre de Rabat: les grands moments culturels de la visite du couple Macron au Maroc

Juste après le discours tant attendu du président de la République française devant le parlement, rendez-vous est pris sur le site archéologique du Chellah où le couple présidentiel devra retrouver l’impressionnante délégation culturelle française l’accompagnant ainsi que des personnalités culturelles marocaines de haut rang. Ce sera le temps d’un déjeuner dans le cadre féérique du restaurant Ciconia, entre jardins luxuriants et rives du Bouregreg.

Le site deux fois millénaire de Chellah, trésor historique niché au cœur de Rabat, a rouvert ses portes en mai dernier après une longue période de restauration débutée en 2021. Classé monument historique depuis 1920 et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2012, le Chellah est un lieu emblématique de Rabat. La réouverture de ce site a été orchestrée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

L’autre grand moment «culture», sans doute le plus important, de la journée est l’inauguration en début d’après-midi par la princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, accompagnée de l’épouse du président de la République française, Brigitte Macron, du Grand théâtre national de Rabat.

Imaginé par Zaha Hadid, la célèbre architecte irakienne, avant son décès en 2016, le projet a officiellement débuté en octobre 2014. Les travaux se sont achevés en 2021.

Situé à 160 mètres à l’est du pont Hassan II, à 500 mètres à l’est du mausolée Mohammed V et de la Tour Hassan, il offre une vue imprenable sur la kasbah des Oudayas et la vallée du Bouregreg. En prime, des formes envoutantes qui comprennent un amphithéâtre en plein air pour 7.000 personnes et un théâtre intérieur qui peut accueillir 1.800 personnes, dont le design fait la part belle au travail des artisans marocains. Totalisant 47.000 m2 de superficie, il s’agit du plus grand théâtre du monde arabe et d’Afrique. Ce projet a nécessité un investissement de plus d’1,2 milliard de dirhams.

Précisons que pendant ce temps, le président Emmanuel Macron sera à l’Université internationale de Rabat où il présidera les Rencontres entreprenariales Maroc-France. Suivra une séquence Gaming en présence de professionnels marocains et français.

La journée s’achèvera par un dîner d’Etat offert par le roi Mohammed VI en l’honneur du président Macron et de son épouse, en présence notamment des membres de la délégation officielle accompagnant le chef d’Etat français.